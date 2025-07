Sportchef Christian Hommel lotst TopstÃ¼rmer Brett Schaefer von den Memmingen Indians zu den Saale Bulls Halle

Halle. (PM Saale Bulls) Wie der Vater so der Sohn. Anfang der 1990er-Jahre entschied sich der Kanadier Steven Schaefer, nach seiner universitären Ausbildung zu einem Wechsel nach Deutschland.

Hierzulande lief der ehemalige Angreifer in der zweiten und dritten Liga für Geretsried, Waldkraiburg und von 1997 bis zu seinem Karriereende im Jahr 2000 für den Deggendorfer SC auf. Während dieser Zeit bei den Niederbayern wurde am 27. Februar 1998 Sohn Brett geboren, der somit neben dem kanadischen auch einen deutschen Pass besitzt und einen nahezu identischen Karriereweg wie sein Vater bestritt:

Ausgebildet im kanadischen Waterloo, führte ihn sein Weg über die Greater Ontario Junior Hockey League in die kanadische Universitätsliga USports, von wo aus er 2021 von der Wilfried-Laurier-Universität kommend ebenfalls nach Deutschland wechselte. Für Bayreuth und Bietigheim stand er 43-mal in der DEL2 auf dem Eis (13 Zähler). Zudem absolvierte der Rechtsschütze bislang 134 Oberliga-Einsätze für Rosenheim, Passau, Bayreuth und zuletzt Memmingen, in denen er bei 47 Toren insgesamt 102 Punkte sammeln konnte.

Schon während der zurückliegenden Saison beim ECDC, die mit 41 Punkten aus 57 Partien seine bislang erfolgreichste war, stand der 27-Jährige im Fokus des halleschen Interesses.

„Brett Schaefer habe ich seit meinem Einstieg bei den Bulls intensiv beobachtet. Er bringt genau das Paket mit, das unserer Identität und Spielweise entspricht. Er ist ein Spieler, den ich mir für unsere Organisation gewünscht habe“, so der Sportliche Leiter Christian Hommel über Schaefer, der trotz seiner offensiven Spielweise auch die Defensive nicht vernachlässigt und zuletzt einen Plus/Minus-Wert von +19 aufwies. „Ursprünglich war er ein Spieler, den ich erst für das zweite Jahr im Blick hatte. Doch nach der abgelaufenen Saison ergab sich die Möglichkeit, ihn vielleicht schon früher zu verpflichten. Umso glücklicher bin ich, dass wir bereits in der neuen Saison zusammenarbeiten können.“

