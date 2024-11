Sport und GlÃ¼cksspiel: Warum ist die Zielgruppe so Ã¤hnlich?

Anzeige Dröhnender Jubel hallt durchs Stadion, wenn der Puck in der letzten Minute des Spiels ins Tor brettert und der Sieg beschlossene Sache ist....

Dröhnender Jubel hallt durchs Stadion, wenn der Puck in der letzten Minute des Spiels ins Tor brettert und der Sieg beschlossene Sache ist. Für die einen ist es der Höhenflug des Abends, für die anderen ein Tiefschlag. An kaum einem anderen Ort liegen Freude und Trauer so nah zusammen wie beim Sport. Wirklich an keinem? Doch! Die Zielgruppe von Glücksspielanbietern ähnelt der, die von Sport angesprochen wird. Warum das so ist und welche Mechanismen dahinterstecken, verraten wir.

Nur das Beste für die Zielgruppe

Wer Fan einer bestimmten Mannschaft ist, hat sich diese nicht zufällig ausgesucht. Vielleicht sind es regionale Gründe, vielleicht ist es aber auch die Teamdynamik, die zusammenführt. Nicht viel anders sieht es beim Glücksspiel aus. Ein Spieler wählt nicht ohne Sinn und Verstand, sondern vergleicht. Wo gibt es Freispiele ohne Einzahlung? Lohnt sich der Freispiel Casino Bonus? Wie sind die Bedingungen.

Der Freispiel Casino Bonus für Schweizer ist eine attraktive Möglichkeit, Kunden anzulocken und sie zu binden. Diese Bindung funktioniert auch beim Sport, nur dass das Lockmittel hier kein Freispiel Bonus ist, sondern Unterhaltung, Adrenalin und gute Stimmung. Alles drei Attribute, die auch Glücksspieler beschreiben.

Setzen wir den Glücksspielbetreiber analog zur Eishockey-Mannschaft, haben beide vor allem eines im Sinn: Die Nutzer/Fans/Zuschauer glücklich machen. Dabei greifen zwar beide auf verschiedene Methoden zurück, die Absichten sind aber ähnlich.

Sport und Glücksspiel treffen beim Sponsoring aufeinander

Die beiden ähnliche Welten teilen sich nicht nur eine Zielgruppe, sondern stoßen auch geschäftlich zusammen. So sind Glücksspielbetreiber gern gesehene Sponsoren für Sportvereine. Ein Hockeyverein braucht Geld, um seine Spieler zu bezahlen, Equipment bereitzustellen und Turniere auszurichten. Je unbekannter der Verein, desto problematischer die Suche nach Geldgebern.

Immer mehr Glücksspielanbieter entscheiden sich dafür, auch regional zu fördern und kleinere Mannschaften zu unterstützen. Warum aber? Auch hier ist die ähnliche Zielgruppe wieder von Bedeutung.

Man geht davon aus, dass jene, die das Adrenalin am Spielfeldrand mögen, auch die Anspannung an der Slotmachine zu schätzen wissen. Das trifft sicher nicht auf jeden zu, für manchen Eishockeyzuschauer ist die Spannung beim Spiel völlig ausreichend. Sportwetten oder auch Casino-Spiele sind trotzdem ein häufiges „Nebenhobby“, dass sich Sportfans angeeignet haben. Und genau da zeigt sich wieder, dass die Zielgruppen gar nicht so fern sind.

Die Lust am Gewinnen steht mit im Fokus

Was wünscht sich ein Eishockeyfan, aber auch ein Glücksspieler? Den ganz großen Sieg. Beim Glücksspiel steckt im Hinterkopf immer der Traum von einem großen Gewinn, auch wenn dieser nicht garantiert ist. Es gibt Pechsträhnen, die unter Umständen lange andauern können. Der Spieler kann keinen Einfluss darauf nehmen, da er aufs Glück angewiesen ist.

Ähnlich sieht es beim Eishockey aus, wobei es hier nicht nur aufs Glück, sondern auch aufs Talent der Spieler ankommt. Der Zuschauer aber hat keinen Einfluss darauf, ob sein Erlebnis gut (siegreich) oder schlecht (verlustreich) wird. Und genau diese Form der Machtlosigkeit, die Hoffnung dahinter und das Abenteuer lockt immer wieder auf den Stammplatz im Stadion oder eben auf den PC-Stuhl, um ein bisschen im Casino zu zocken.

