Sponsoring im Sport: Die Symbiose zwischen Vereinen und GlÃ¼cksspielanbietern

Sponsoring im Sport ist einer der wesentlichen Pfeiler, wenn es um die laufende Finanzierung von Spielergehältern und Infrastruktur geht. Nicht nur im Eishockey wandern dabei oft Millionensummen über den Tisch. Nahezu jede Sportart ist mittlerweile abhängig von Unternehmen, welche für Werbung bereit sind, jede Menge Geld zu bezahlen. Diese Abhängigkeit besteht aber auch in umgekehrtem Sinn – daraus ergibt sich eine einmalige Symbiose zwischen Werbeträgern und Sponsoren.

Marketing im Sport ist zielführend

Marketing in Kooperation mit Sportarten und -vereinen ist für Unternehmen oft besonders zielführend. Dabei sind die Branchen zwar verschieden, vor allem die Glücksspielbranche profitiert aber von Partnerschaften im Sport. Video Slots und Co. können aufgrund von Regularien oft nicht so intensiv beworben werden wie herkömmliche Handelsprodukte. Zudem findet sich im Sport nicht nur ein großes Publikum, sondern auch die richtige Zielgruppe. Sowohl Glücksspielanbieter als auch Eishockey und Co. sprechen in erster Linie erwachsene Männer an. Dass die Sponsoren von der Werbewirkung der Vereine zehren, weiß man natürlich im Sport. Es ist daher kaum verwunderlich, dass immer mehr Teams sich hohe Summen von Glücksspielanbietern zahlen lassen. Aufgrund der passenden Zielgruppe und der Verbundenheit von Fans mit einem Verein sind die hohen Werbegelder aber durchaus gerechtfertigt. Wie hoch die Summe letzten Endes ausfällt, hängt natürlich auch immer von der gebuchten Werbefläche ab. Ein kleiner Platz am Helm der Eishockey-Stars 2023 ist meist wesentlich günstiger als der Erwerb der Namensrechte an einem Stadion.

Eishockey profitiert vom Problemfall Fußball

Fußball zählt zu den beliebtesten Sportarten auf der ganzen Welt und hat in nahezu jedem Land eine breite Anhängerschaft. Aufgrund der massiven Werbewirkung müssen Glücksspielanbieter dafür aber auch tief in die Tasche greifen. Zudem müssen sich immer mehr Ligen einem Werbeverbot beugen, was den Fußball als Marketingplattform sehr teuer, aber nicht unbedingt interessant macht. Im Eishockey sind die Werbemöglichkeiten hingegen meist noch unbegrenzt möglich. Dadurch wandern einige Sponsoren durchaus vom Rasen auf das Eis, um für Sichtbarkeit in einem finanziell überschaubaren Rahmen zu sorgen. Die Vorteile für die Sponsoren sind dabei ähnlich. Eishockey ist vor allem in Nordamerika und Europa besonders beliebt. Für die Glücksspielanbieter oft der interessanteste Raum mit einem hohen Potenzial an möglichen Kunden.

Die Mega-Deals des Sports

Die Mega-Sponsoringdeals im Sport wurden aber weder im Eishockey noch mit Glücksspielanbietern abgeschlossen. Für Aufsehen sorgen dabei vor allem Basketball und natürlich der Fußball. Als bisher größter Sponsoring-Deal der Sportgeschichte gilt jener zwischen LeBron James und Nike. Der Sportartikelhersteller hat sich auf einen lebenslangen Deal mit der Basketball-Legende geeinigt. Demzufolge erhält James jährlich etwa 30 Millionen US-Dollar von Nike. Bereits nach nur zehn Jahren hätte der Deal also eine Summe von 300 Millionen US-Dollar geknackt. Nicht ganz so spektakulär, aber trotzdem bahnbrechend ist der Deal von Nike-Konkurrenten Adidas mit Real Madrid. Für jährlich 70 Millionen Euro hat sich Adidas verschiedene Rechte am Verein gesichert. Ergänzend zu der fixen Sponsoring-Summe werden mindestens 30 Millionen Euro pro Jahr aus Merchandise-Gewinnen ausbezahlt. Pro Jahr hat der Deal also einen deutlich höheren Wert als jener zwischen LeBron James und Nike. Doch Adidas und Real Madrid haben die Partnerschaft auf den Zeitraum von 2015 bis 2024 begrenzt.

