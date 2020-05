Sponsoren senden positives Signal – Erste Partner verlÃ¤ngern Engagement bei den Eispiraten

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben von den ersten Partnern und Sponsoren ein überaus positives Signal erhalten. So haben nun gleich elf Sponsoren,...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben von den ersten Partnern und Sponsoren ein überaus positives Signal erhalten.

So haben nun gleich elf Sponsoren, trotz der wirtschaftlich extrem schwierigen Zeit, ihre Unterstützung für die kommende Spielzeit zugesichert. Diese Unterstützung ist großartig und stellt eine großartige Hilfe für die Eispiraten in zeiten der Corona-Krise dar.

 Bäckerei Wesser

 Gebrüder Besser Dachdeckermeisterbetrieb

 Dänkritzer Hoch- und Tiefbau GmbH

 Hoffmann.Seifert.Partner

 Notar Dr. Gergaut

 Porzig Immobilien GmbH

 RHE-EL Gärtner GmbH

 Keilberg Gebäudesanierung GmbH&Co.KG

 Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft mbH

 Meeraner Dampfkesselbau GmbH

 GAZ Notstromsysteme GmbH

,,Unser großer Dank gilt all den treuen Sponsoren und Partnern, die in diesen unsicheren und schweren Zeiten ein Zeichen setzen und ihr Engagement bei den Eispiraten Crimmitschau fortsetzen. Sie setzen somit ein großartiges Zeichen, den Standort durch diese Phase begleiten und unterstützen zu wollen“, sagt Sponsorenbeauftragter Stefan Steinbock und fährt fort: „Es zeigt sich wieder einmal, wie unsere Sponsoren und unsere Fans, welche mit ihrer Unterstützung der Crowdfunding-Kampagne Sensationelles für den Erhalt und das Fortbestehen des Standortes geleistet haben, zusammenstehen. Das ist gerade im Jahr des 100-jährigen Bestehens des Eishockeysports in Crimmitschau ein fantastisches Signal. Dafür sind wir sehr dankbar“.