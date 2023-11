Spitzenspielzeit am Ratinger Sandbach!

Artikel anhören Ratingen. (PM Ice Aliens) Bei den Eisadlern aus Dortmund hat sich in dieser Saison einiges getan. Viele neue Spieler fanden den Weg...

Artikel anhören Artikel anhören

Ratingen. (PM Ice Aliens) Bei den Eisadlern aus Dortmund hat sich in dieser Saison einiges getan.

Viele neue Spieler fanden den Weg an die Strobelallee, so dass die Mannschaft von Trainer Ralf Hoja als der Topfavorit auf den Titel gilt.

Mit dem kanadischen Brüderpaar Brayden und Brody Dale haben sich die Eisadler zwei Importspieler geholt, die den Unterschied in jedem Spiel ausmachen können. Doch auch mit den ehemaligen Ratingern Kevin Wilson, Dominik Scharfenort und Jordi Cuena-Pazos gab es Neuzugänge zu vermelden. Aus der Oberliga kamen Marvin Cohut (Duisburg), Corvin Rosenthal und Kevin Trapp (Hamm) nach Dortmund, aus Neuwied stießen Alexander Zaslavski und Moritz Hofschen zum Team. Mit Jan Wiechert von der DEG U20 und Ex-Coach Kevin Thau, der nun wieder aktiv ist, hat man eine richtig starke Mannschaft zusammen, die bisher auch ungeschlagen durch die Liga marschiert ist.

Eine spannende Partie steht den Ratinger Ice Aliens bevor, in der man versuchen wird, dem Ligafavoriten ein Bein zu stellen. Erstes Bully am Sonntag ist um 18:00 Uhr am Ratinger Sandbach.

Cheftrainer Frank Gentges zum bevorstehenden Spitzenspiel:

„Wenn man sieht, wie Dortmund qualitativ und quantitativ incl. zweier besetzter Import-Positionen aufgerüstet hat, dann kann man davon ausgehen, dass die Offiziellen maximal ambitioniert sind und das ist lobenswert. Insbesondere die Besetzung der Import-Positionen, was in der Regionalliga eher unüblich ist, können andere Teams auf Strecke nicht kompensieren, das hat man letzte Saison auch bei Neuwied gesehen. Wir gehen somit als absoluter Außenseiter in das Spiel. Leider fehlen neben dem Langzeitverletzten Stürmer Malte Hodi (Fuß) auch Verteidiger Mathias Onckels nach dem üblen Foul im letzten Spiel mit schwerer Gehirnerschütterung, sowie 1-2 erkrankte Spieler. Bleibt zu hoffen,dass uns wenigstens die Förderlizenz-Spieler zur Verfügung stehen.“

6066 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten