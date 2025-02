Spitzenspiel in Kassel â€“ Nachwuchsspieltag am Sonntag

Dresden. (PM Eislöwen) Für die Dresdner Eislöwen geht es am Freitagabend in der DEL2 mit dem Auswärtsspiel bei den Kassel Huskies weiter.

Spielbeginn ist 19:30 Uhr. Zwei Tage später empfangen die Blau-Weißen am Sonntag den EHC Freiburg um 17:00 Uhr.

Freitagabend droht den Eislöwen der Verlust der Tabellenführung in der DEL2. Die Huskies haben sich in den letzten Wochen peu à peu an die Eislöwen herangeschlichen. Aktuell beträgt der Vorsprung auf die Hessen nur noch zwei Punkte. Die Ausgangslage könnte auch besser sein, denn noch weiß niemand, wie viele Spieler am Freitag in den Bus nach Kassel steigen werden. Die Krankheitswelle trägt sich weiter durch die Mannschaft.

„Wir werden mal sehen, wie viele Jungs in Kassel dabei sein werden, wir haben eine kleine Grippewelle bei uns in der Mannschaft. Ich weiß nicht genau, welche Spieler spielbereit sein werden“ erklärte Cheftrainer Niklas Sundblad am Donnerstag und ergänzte mit Blick auf die starke Form der Kasseler: „Wir wollen das Spiel trotzdem unbedingt gewinnen und Platz Eins behalten. Aber Kassel ist aktuell richtig gut drauf, steht bei fünf Siegen in Folge. Wir haben dagegen letztes Wochenende keine Punkte geholt, wollen aber zurück auf die Siegerstraße.“

Gespielt wird in Kassel am Freitag 19:30 Uhr. In der Sportsbar Ostra wird es ein Public Viewing geben.

Am Sonntag steht das vorletzte Heimspiel der DEL2-Hauptrunde an. Um 17:00 Uhr ist der EHC Freiburg zu Gast. Die Eislöwen werden dabei an allen Stellen in der JOYNEXT Arena – vom Einlass, über das Kampfgericht, den Stadionsprecher bis hin zum TV-Team von Nachwuchssportlern der Eislöwen Juniors unterstützt. Die Arenatüren öffnen am Sonntag 15:30 Uhr, wie auch die Abendkasse. Dort wird es nur noch Restkarten zu kaufen geben. Es wird mit einer vollen JOYNEXT Arena gerechnet.

Unterdessen spielt die U20 der Eislöwen Juniors am Wochenende um den Einzug ins Playoff-Viertelfinale der Top Division. In einer Best-of-Three-Serie geht es gegen den Nachwuchs des ESV Kaufbeuren. Den Klassenerhalt haben die Eislöwen Juniors bereits vorzeitig sicher. Gegen Kaufbeuren werden nun zwei Siege benötigt. Gespielt wird am Samstag (14:15 Uhr) und Sonntag (13:45 Uhr) zunächst in Kaufbeuren. Ein mögliches drittes Entscheidungsspiel wäre am Dienstag, 25.02. 18:45 Uhr in Dresden.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV