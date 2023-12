Spitzenspiel in Deggendorf: Weiden siegt in der Overtime

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Vor fast ausverkauftem Haus mit 2300 Zuschauern konnte sich am Ende knapp der Tabellenführer beim Zweiten durchsetzen. Das hochklassige...

Deggendorf. (PM DSC) Vor fast ausverkauftem Haus mit 2300 Zuschauern konnte sich am Ende knapp der Tabellenführer beim Zweiten durchsetzen.

Das hochklassige Spiel endete 2:3 nach Verlängerung.

Beide Mannschaften hatten sehr schnell ins Spiel gefunden und zeigten ab Minute 1 Oberliga-Eishockey auf höchstem Niveau. Während sich der Deggendorfer SC zu Beginn die ersten Chancen erspielten, waren es die Gäste aus Weiden, die es zuerst auf das Scoreboard schafften. Gleich das erste Überzahlspiel nutze der Tabellenführer eiskalt es. In der Folge hatte der auch der DSC gute Einschussmöglichkeiten gerade bei numerischer Überlegenheit, konnte diese aber vor der Drittelsirene nicht nutzen, so dass es mit einem knappen Rückstand in die Kabine ging.

Auch im zweiten Drittel machten beide Mannschaften mit schnellem Tempoeishockey weiter. Chancen ergaben sich auf beiden Seiten, doch die Defensivabteilungen inklusive der beiden Keeper wollten keine Fehler machen. Erst kurz vor Ende des zweiten Abschnitts konnte Curtis Leinweber das Spiel mit einer feinen Einzelleistung ausgleichen.

Im Schlussabschnitt blieb die Spannung erhalten und beiden Teams war nun anzumerken, dass niemand gewillt war, den entscheidenden Fehler zu machen. Erst kurz vor Ende überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst konnte Weiden nach überstandener Unterzahl in Führung gehen. Aber nur kurz darauf war es Carter Popoff, der für den Ausgleich sorgte. So musste die Overtime entscheiden und bereits nach wenigen Sekunden konnten die Gäste das Spitzenspiel für sich entscheiden.

Für Jiri Ehrenberger war entscheidend, dass man trotz der Rückstände im Spiel geblieben ist: „Es ist gegen Weiden nicht selbstverständlich, dass man da im Spiel bleibt, aber wir waren immer gleichwertig und nehmen den einen Punkt gegen diese Spitzenmannschaft gerne mit.“