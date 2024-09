Spitzenreiter WÃ¶lfe Freiburg auf Beutezug in der DEL2

Freiburg. (PM EHCF) Das dritte Wochenende der noch jungen DEL2-Saison wartet auf das Team von Cheftrainer Timo Saarikoski Ein Blick auf die Tabelle verrät:...

Freiburg. (PM EHCF) Das dritte Wochenende der noch jungen DEL2-Saison wartet auf das Team von Cheftrainer Timo Saarikoski

Ein Blick auf die Tabelle verrät: die Wölfe grüßen derzeit als Tabellenführer in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga. Eine schöne Momentaufnahme, welche zu diesem Zeitpunkt in der Saison jedoch über wenig Aussagekraft verfügt. Dennoch sind die Freiburger das einzige Team der Liga, welches bisher in allen vier Hauptrundenspielen punkten konnte. Den drei Siegen (zuletzt 2:1 auswärts beim Aufstiegsfavorit Kassel) steht nur die Niederlage im Penaltyschießen gegen Ravensburg gegenüber.

Diesen Trend wollen die Wölfe selbstverständlich auch an diesem Wochenende weiterführen und bekommen es dabei mit Weiden und Weißwasser zu tun.

Auswärts beim Aufsteiger

Den Start in das Wochenende macht das Auswärtsspiel am kommenden Freitag um 20 Uhr in Weiden. Der Oberliga-Aufsteiger aus der Oberpfalz startete mit Anlaufschwierigkeiten in die Saison, ist hier aber spätestens seit dem 3:2-Auswärtssieg am vergangenen Sonntag in Bad Nauheim richtig angekommen. Im Tor bei den Blue Devils treffen die Wölfe dabei auf einen alten Bekannten. Marco Wölfl, welcher drei Jahre das Trikot der Freiburger trug, hütet mittlerweile das Tor für die Weidener.

Weißwasser zu Gast

Für das nächste Heimspiel in der Echte Helden Arena am Sonntag um 18:30 Uhr machen sich die Lausitzer Füchse auf den langen Weg in den Breisgau. Die Weißwasseraner können mit ihrem Saisonstart mit Sicherheit zufrieden sein. Das Team von Cheftrainer Christof Kreutzer konnte nach der Auftaktniederlage am ersten Spieltag, alle weiteren drei Spiele für sich entscheiden. Im Sonntags-Heimspiel treffen daher zwei der aktuell Formstärksten Teams der Liga aufeinander, für Spannung sollte mehr als gesorgt sein.

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.