Iserlohns Headcoach Stefan Nyman nur mit den ersten 32 Minuten zufrieden – Spitzenreiter KÃ¶ln dominiert bei den Iserlohn Roosters

Iserlohn. (MK) Die KÃ¶lner Haie bleiben das MaÃŸ der Dinge in der Penny DEL. Bei den Iserlohn Rosters setzten sich die SchÃ¼tzlinge von Headcoach Kari Jalonen deutlich mit 4:7 durch.

Seit der Deutschland-Cup Pause im November haben die DomstÃ¤dter in den letzten 17 Partien immer gepunktet. ZwÃ¶lf Mal davon sogar dreifach und nur zwei Partien gingen nach Overtime / PenaltyschieÃŸen verloren.

Jenike fÃ¼r Hane und BrÃ¼ckmanns Comeback

Bei den Roosters kam es zum fast schon gewohnten Wechsel von Jenike zu Hane im Tor. Lassen wurde heute nicht berÃ¼cksichtigt. Und auch in der Abwehr wurden die PÃ¤rchen Ugbekile/Norell und Niehus/Wood zumindest vorÃ¼bergehend neu gesetzt.

Bei den Haien rÃ¼ckte BrÃ¼ckmann fÃ¼r Juvonen ins GehÃ¤use. Der erfahrene Goalie feierte nach seiner Verletzung im Hinspiel (12.10.) sein Comeback. Kaski fehlte und Tuomie sprang unter anderem von Reihe eins in Reihe vier. Schnarr war wieder an Bord.

Ausgeglichenes Anfangsdrittel

Das Spiel war von Beginn an abwechslungsreich und intensiv. Bokk (4.) und Austin (7.) hatten die ersten nennenswerten Chancen fÃ¼r den TabellenfÃ¼hrer aus der Domstadt. Als van Calster nach Foul an Radionovs die erste Haie-Strafe zog, schlugen die Roosters erstmals zu. In Ãœberzahl (9.) nutzte Cornel einen Nachschusschance zur Iserlohner FÃ¼hrung. Nur 70 Sekunden spÃ¤ter war KÃ¶lns KapitÃ¤n und zugleich aktive Legende Mo MÃ¼ller mit einem verdeckten Schuss zum 1:1 erfolgreich. Ã„rgerlich fÃ¼r Iserlohn, dass ein Konter (13.) Ã¼ber Camara von Cornel nicht genutzt wurde. Insgesamt sahen die 4967 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel im ersten Abschnitt.

KÃ¶lner Machtdemonstration ab der 33. Minute

Russells Strafe 86 Sekunden nach Wiederbeginn war sicherlich umstritten Die Roosters nutzten auch ihr zweites Powerplay. Dieses Mal traf Ugbekile mit einem Direktschuss zur 2:1 FÃ¼hrung. KÃ¶lns Antwort kam in der 27. Minute, als Sennhenn mit einem platzierten Schuss zum 2:2 ausgleichen konnte. Niedenz (32.) fÃ¼r die Haie und auf der anderen Seite Camara auf Zuspiel von Fischbuch vergaben die nÃ¤chsten guten Chancen im Spiel. Den nÃ¤chsten KÃ¶lner Konter (33.) nutzte MacInnis dann per RÃ¼ckhand zur erstmaligen KÃ¶lner FÃ¼hrung. Damit aber noch nicht genug. Iserlohns Unheil nahm seinen Lauf: VittasmÃ¤ki fing in der 35. Minute den Puck an der blauen Linie ab, eine KÃ¶rperdrehung und ein platzierter Schuss ins linke Eck sorgten fÃ¼r das 2:4 fÃ¼r KÃ¶ln. Zwischen beiden Haie-Toren lagen 86 Sekunden. Die DomstÃ¤dter blieben im Abschluss effektiv: Aubry erhÃ¶hte in der 37. Minute auf 2:5. Eine kleine KÃ¶lner Machtdemonstration innerhalb von nicht einmal zehn Minuten. Noch vor der Pause sorgte Cornels Anschlusstreffer, nach schÃ¶ner Vorarbeit von Fischbuch, zum 3:5 fÃ¼r ein wenig Hoffnung auf Iserlohner Seite. Die Pause kam fÃ¼r die Roosters gelegen, um sich zu sammeln.

Haie lassen nichts mehr anbrennen

Die Frage, ob die Roosters im Schlussdrittel wirklich noch einmal ins Spiel finden wÃ¼rden, beantworteten die GÃ¤ste relativ schnell. 83 Sekunden nach Wiederbeginn erhÃ¶hte Kammerer auf 6:3 aus KÃ¶lner Sicht. KÃ¶lns nÃ¤chster Konter saÃŸ knapp vier Minuten spÃ¤ter erneut. Wieder war es Kammerer, der auf Pass von Niedenz zum 3:7 traf. Die GÃ¤ste spulten ihr Spiel im Stile einer Spitzenmannschaft weiter runter. Camaras Strafe (48.) Ã¼berstanden die Hausherren allerdings ohne weiteren Gegentreffer. Die RheinlÃ¤nder schalteten danach immer mehr in den aktiven Verwaltungsmodus. Storm (56.) scheiterte im Zuge der kontrollierten Offensive mit einer weiteren guten Gelegenheit an Iserlohns Goalie Hane. Die Strafe gegen KÃ¶lns Aubry (57.) ergab auch noch einmal eine GroÃŸchance fÃ¼r Cornel, die BrÃ¼ckmann aber stark parierte. Einmal musste BrÃ¼ckmann dann aber doch nochmal hinter sich greifen, als Camara 24 Sekunden vor dem Ende den Puck zum 4:7 Endstand Ã¼ber die Linie bugsierte. Unter dem Strich fuhr der Spitzenreiter aber einen absolut verdienten Sieg ein.

KÃ¶ln geht als „Silvester-Meister“ ins neue Jahr

In der Tabelle fÃ¼hren die KÃ¶lner als â€œSilvester-Meisterâ€œ mit fÃ¼nf Punkten Vorsprung vor Mannheim. Da die LÃ¶wen Frankfurt das Kellerduell gegen Schlusslicht Dresden mit 3:0 gewinnen konnten, sind die Roosters auf Platz zwÃ¶lf nun punktgleich mit den LÃ¶wen auf Rang 13. Der Iserlohner Vorsprung auf Dresden betrÃ¤gt weiterhin 13 ZÃ¤hler.

Viel Zeit den Jahreswechsel zu genieÃŸen, bleibt beiden Teams nicht. Schon am 2. Januar stehen die nÃ¤chsten Spiele an. KÃ¶ln empfÃ¤ngt Verfolger Straubing und Iserlohn hat zeitgleich die NÃ¼rnberg Ice Tigers zu Gast.

Statistik

Tore: 1:0 (08:23) Cornel (Napravnik/Thomas) 5-4PP, 1:1 (09:33) MÃ¼ller (Kammerer/Niedenz), 2:1 (22:31) Ugbekile (Thomas/Napravnik) 5-4PP, 2:2 (26:08) Sennhenn (KemilÃ¤inen/Tuomie), 2:3 (32:58) MacInnis (Tuomie/MÃ¼ller), 2:4 (34:24) VittasmÃ¤ki (Schnarr/Austin), 2:5 (36:56) Aubry (Bokk/Storm), 3:5 (39:36) Cornel (Fischbuch/Camara), 3:6 (41:37) Kammerer (Russell/Schnarr), 3:7 (45:42) Kammerer (Niedenz), 4:7 (59:36) Camara (Fischbuch/Cornel),

Strafen: 2 – 6

SchÃ¼sse aufs Tor: 25 â€“ 27

SchÃ¼sse insgesamt: 39 – 53

Schiedsrichter: Hunnius, MacFarlane (Priebsch, Giesen)

Zuschauer: 4.967

Iserlohn: Hane â€“ Ugbekile, Norell; Wood Niehus, Erkamps, HuÃŸ; Radionovs â€“ Boland, Eisenmenger, Thomas; Camara, Cornel, Fischbuch; Napravnik, Salsten, Jentzsch; Geiger, Neumann, TÃ¶rnqvist

KÃ¶ln: BrÃ¼ckmann â€“ Austin, MÃ¼ller; VittasmÃ¤ki, GlÃ¶tzl; Sennhenn, KemilÃ¤inen; Uher â€“ Kero, Schnarr, Russell; Storm, Aubry, Bokk; Kammerer, TyrvÃ¤inen, Niedenz; Tuomie, MacInnis, van Calster

Iserlohn Roosters – KÃ¶lner Haie (30.12.2025)

