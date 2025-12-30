Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Iserlohns Headcoach Stefan Nyman nur mit den ersten 32 Minuten zufrieden – Spitzenreiter KÃ¶ln dominiert bei den Iserlohn Roosters
! +Iserlohn RoostersKÃ¶lner Haie

Iserlohns Headcoach Stefan Nyman nur mit den ersten 32 Minuten zufrieden – Spitzenreiter KÃ¶ln dominiert bei den Iserlohn Roosters

31. Dezember 20253 Mins read57
Share
Patrick Russell und Iserlohns Goalie Hendrik Hane - Â© by Sportfoto-Sale (Jan BrÃ¼ggemann)
Share

Iserlohn. (MK) Die KÃ¶lner Haie bleiben das MaÃŸ der Dinge in der Penny DEL. Bei den Iserlohn Rosters setzten sich die SchÃ¼tzlinge von Headcoach Kari Jalonen deutlich mit 4:7 durch.

Seit der Deutschland-Cup Pause im November haben die DomstÃ¤dter in den letzten 17 Partien immer gepunktet. ZwÃ¶lf Mal davon sogar dreifach und nur zwei Partien gingen nach Overtime / PenaltyschieÃŸen verloren.

Jenike fÃ¼r Hane und BrÃ¼ckmanns Comeback

Bei den Roosters kam es zum fast schon gewohnten Wechsel von Jenike zu Hane im Tor. Lassen wurde heute nicht berÃ¼cksichtigt. Und auch in der Abwehr wurden die PÃ¤rchen Ugbekile/Norell und Niehus/Wood zumindest vorÃ¼bergehend neu gesetzt.
Bei den Haien rÃ¼ckte BrÃ¼ckmann fÃ¼r Juvonen ins GehÃ¤use. Der erfahrene Goalie feierte nach seiner Verletzung im Hinspiel (12.10.) sein Comeback. Kaski fehlte und Tuomie sprang unter anderem von Reihe eins in Reihe vier. Schnarr war wieder an Bord.

Ausgeglichenes Anfangsdrittel

Das Spiel war von Beginn an abwechslungsreich und intensiv. Bokk (4.) und Austin (7.) hatten die ersten nennenswerten Chancen fÃ¼r den TabellenfÃ¼hrer aus der Domstadt. Als van Calster nach Foul an Radionovs die erste Haie-Strafe zog, schlugen die Roosters erstmals zu. In Ãœberzahl (9.) nutzte Cornel einen Nachschusschance zur Iserlohner FÃ¼hrung. Nur 70 Sekunden spÃ¤ter war KÃ¶lns KapitÃ¤n und zugleich aktive Legende Mo MÃ¼ller mit einem verdeckten Schuss zum 1:1 erfolgreich. Ã„rgerlich fÃ¼r Iserlohn, dass ein Konter (13.) Ã¼ber Camara von Cornel nicht genutzt wurde. Insgesamt sahen die 4967 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel im ersten Abschnitt.

KÃ¶lner Machtdemonstration ab der 33. Minute

Russells Strafe 86 Sekunden nach Wiederbeginn war sicherlich umstritten Die Roosters nutzten auch ihr zweites Powerplay. Dieses Mal traf Ugbekile mit einem Direktschuss zur 2:1 FÃ¼hrung. KÃ¶lns Antwort kam in der 27. Minute, als Sennhenn mit einem platzierten Schuss zum 2:2 ausgleichen konnte. Niedenz (32.) fÃ¼r die Haie und auf der anderen Seite Camara auf Zuspiel von Fischbuch vergaben die nÃ¤chsten guten Chancen im Spiel. Den nÃ¤chsten KÃ¶lner Konter (33.) nutzte MacInnis dann per RÃ¼ckhand zur erstmaligen KÃ¶lner FÃ¼hrung. Damit aber noch nicht genug. Iserlohns Unheil nahm seinen Lauf: VittasmÃ¤ki fing in der 35. Minute den Puck an der blauen Linie ab, eine KÃ¶rperdrehung und ein platzierter Schuss ins linke Eck sorgten fÃ¼r das 2:4 fÃ¼r KÃ¶ln. Zwischen beiden Haie-Toren lagen 86 Sekunden. Die DomstÃ¤dter blieben im Abschluss effektiv: Aubry erhÃ¶hte in der 37. Minute auf 2:5. Eine kleine KÃ¶lner Machtdemonstration innerhalb von nicht einmal zehn Minuten. Noch vor der Pause sorgte Cornels Anschlusstreffer, nach schÃ¶ner Vorarbeit von Fischbuch, zum 3:5 fÃ¼r ein wenig Hoffnung auf Iserlohner Seite. Die Pause kam fÃ¼r die Roosters gelegen, um sich zu sammeln.

Haie lassen nichts mehr anbrennen

Die Frage, ob die Roosters im Schlussdrittel wirklich noch einmal ins Spiel finden wÃ¼rden, beantworteten die GÃ¤ste relativ schnell. 83 Sekunden nach Wiederbeginn erhÃ¶hte Kammerer auf 6:3 aus KÃ¶lner Sicht. KÃ¶lns nÃ¤chster Konter saÃŸ knapp vier Minuten spÃ¤ter erneut. Wieder war es Kammerer, der auf Pass von Niedenz zum 3:7 traf. Die GÃ¤ste spulten ihr Spiel im Stile einer Spitzenmannschaft weiter runter. Camaras Strafe (48.) Ã¼berstanden die Hausherren allerdings ohne weiteren Gegentreffer. Die RheinlÃ¤nder schalteten danach immer mehr in den aktiven Verwaltungsmodus. Storm (56.) scheiterte im Zuge der kontrollierten Offensive mit einer weiteren guten Gelegenheit an Iserlohns Goalie Hane. Die Strafe gegen KÃ¶lns Aubry (57.) ergab auch noch einmal eine GroÃŸchance fÃ¼r Cornel, die BrÃ¼ckmann aber stark parierte. Einmal musste BrÃ¼ckmann dann aber doch nochmal hinter sich greifen, als Camara 24 Sekunden vor dem Ende den Puck zum 4:7 Endstand Ã¼ber die Linie bugsierte. Unter dem Strich fuhr der Spitzenreiter aber einen absolut verdienten Sieg ein.

KÃ¶ln geht als „Silvester-Meister“ ins neue Jahr

In der Tabelle fÃ¼hren die KÃ¶lner als â€œSilvester-Meisterâ€œ mit fÃ¼nf Punkten Vorsprung vor Mannheim. Da die LÃ¶wen Frankfurt das Kellerduell gegen Schlusslicht Dresden mit 3:0 gewinnen konnten, sind die Roosters auf Platz zwÃ¶lf nun punktgleich mit den LÃ¶wen auf Rang 13. Der Iserlohner Vorsprung auf Dresden betrÃ¤gt weiterhin 13 ZÃ¤hler.

Viel Zeit den Jahreswechsel zu genieÃŸen, bleibt beiden Teams nicht. Schon am 2. Januar stehen die nÃ¤chsten Spiele an. KÃ¶ln empfÃ¤ngt Verfolger Straubing und Iserlohn hat zeitgleich die NÃ¼rnberg Ice Tigers zu Gast.

Alle Tore und Stimmen zum Spiel


Statistik

Tore: 1:0 (08:23) Cornel (Napravnik/Thomas) 5-4PP, 1:1 (09:33) MÃ¼ller (Kammerer/Niedenz), 2:1 (22:31) Ugbekile (Thomas/Napravnik) 5-4PP, 2:2 (26:08) Sennhenn (KemilÃ¤inen/Tuomie), 2:3 (32:58) MacInnis (Tuomie/MÃ¼ller), 2:4 (34:24) VittasmÃ¤ki (Schnarr/Austin), 2:5 (36:56) Aubry (Bokk/Storm), 3:5 (39:36) Cornel (Fischbuch/Camara), 3:6 (41:37) Kammerer (Russell/Schnarr), 3:7 (45:42) Kammerer (Niedenz), 4:7 (59:36) Camara (Fischbuch/Cornel),
Strafen: 2 – 6
SchÃ¼sse aufs Tor: 25 â€“ 27
SchÃ¼sse insgesamt: 39 – 53
Schiedsrichter: Hunnius, MacFarlane (Priebsch, Giesen)
Zuschauer: 4.967
Iserlohn: Hane â€“ Ugbekile, Norell; Wood Niehus, Erkamps, HuÃŸ; Radionovs â€“ Boland, Eisenmenger, Thomas; Camara, Cornel, Fischbuch; Napravnik, Salsten, Jentzsch; Geiger, Neumann, TÃ¶rnqvist
KÃ¶ln: BrÃ¼ckmann â€“ Austin, MÃ¼ller; VittasmÃ¤ki, GlÃ¶tzl; Sennhenn, KemilÃ¤inen; Uher â€“ Kero, Schnarr, Russell; Storm, Aubry, Bokk; Kammerer, TyrvÃ¤inen, Niedenz; Tuomie, MacInnis, van Calster

Iserlohn Roosters – KÃ¶lner Haie (30.12.2025)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

1053
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Ravensburg Towerstars gelingt 3:2 Sieg Ã¼ber die DÃ¼sseldorfer EG

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +EC Bad NauheimKrefeld Pinguine

Krefeld Pinguine gestatten dem EC Bad Nauheim nur den Ehrentreffer

Krefeld. (RS) Vor 7586 Zuschauern in der Yayla-Arena starteten die Krefeld Pinguine...

By31. Dezember 2025
! +DÃ¼sseldorfer EGRavensburg Towerstars

Ravensburg Towerstars gelingt 3:2 Sieg Ã¼ber die DÃ¼sseldorfer EG

Ravensburg. (MR) Zum letzten Spiel des Jahres 2025 trafen die Tabellennachbarn Ravensburg...

By30. Dezember 2025
! +DEB-TeamU20

Deutschland verliert 1:8 gegen Schweden â€“ frustrierter U20-Bundestrainer nimmt Mannschaft vor Spiel gegen die Schweiz in die Pflicht: â€žDie Jungs mÃ¼ssen das begreifen!â€œ

Bonn. (PM MagentaSport / PM DEB) Deutschlands Eishockey-Nachwuchs verliert bei der U20-WM...

By30. Dezember 2025
! +ECDC Memmingen IndiansSC Riessersee

Indians gewinnen historisches AuswÃ¤rtsspiel vor 5742 Fans in Garmisch

Memmingen. (PM Indians) Der ECDC Memmingen kehrt mit einem 4:2 Erfolg von...

By29. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten