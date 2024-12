Spitzenreiter aus Krefeld gewinnt in der Wertachstadt mit 7:4

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am 23. Spieltag der laufenden DEL2-Saison empfing der ESV Kaufbeuren den Tabellenführer, die Krefeld Pinguine, in der heimischen energie schwaben arena....

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am 23. Spieltag der laufenden DEL2-Saison empfing der ESV Kaufbeuren den Tabellenführer, die Krefeld Pinguine, in der heimischen energie schwaben arena. Im Vergleich zur 5:2 Auswärtsniederlage in Rosenheim vergangenen Freitag gab es zwei Veränderungen im Joker Line-up.

Rihards Babulis war wieder Backup für Daniel Fießinger und der wieder genesene Nolan Yaremko rückte zurück in das Lineup. Jacob Lagacé pausierte. Vor dem Spiel wurde Alex Thiel geehrt. Er sollte am heutigen Sonntagabend sein 400. Spiel für den ESV Kaufbeuren bestreiten. Kämpfende Joker unterlagen vor 2.227 Zuschauern stark aufspielenden Krefeldern mit 4:7.

Bereits nach 15 Sekunden erhielt Matt Marcinew eine kleine Strafe wegen Bandenchecks, das Powerplay brachte den Jokern nichts ein. Die Mannschaft in rot-gelb kam allerdings gut aus der Kabine und machte den Krefeldern Druck. Ein Schlenzer Sten Fischers landete beispielsweise am Querbalken. Dem guten Anfang wurde jedoch in Minute sechs der erste Dämpfer verpasst, als Davis Vandane von der eigenen blauen Linie einen langen Pass zum völlig allein gelassenen Jonathan Matsumoto spielte. Dieser lief ein paar Schritte und feuerte seinen strammen Schlagschuss zum 0:1 in den Winkel. Wenig später schoss Davis Vandane am Tor vorbei, der Puck prallte aber von der Bande wieder vor das Tor ab, von wo aus Lucas Lessio nur noch zum 0:2 einschieben brauchte. Die Joker hatten wenige Sekunden später eine Antwort parat. Joey Lewis unterbrach einen Querpass der Gäste in der Kaufbeurer Zone und sprintete nach vorne. Sami Blomqvist lief mit, er bekam den Pass und umkurvte Felix Bick im Tor der Pinguine zum 1:2 Anschlusstreffer. Kurz darauf erhielt Leon Niederberger zwei Minuten wegen Stockschlags. Ein paar Sekunden vor Ablaufen der Strafe erhielt wiederum der ESVK eine kleine Bankstrafe wegen Spielens mit zu vielen Feldspielern die Marvin Feigl absaß. Direkt nach dem folgenden Bully teilten sich Dieter Orendorz und Lucas Lessio im Slot gegenseitig ein paar Stockchecks aus, wofür beide zwei Minuten erhielten. Die Krefelder Überzahl beendete ein Schuss Matt Marcinews der vom Schlittschuh Fabian Koziols in das Tor zum 1:3 abprallte. Kurz vor der Pause bekam Simon Schütz noch eine Strafzeit wegen Haltens, dann ging es in die Kabinen.

Das Powerplay der Gäste brachte kein Tor ein. Zu Anfang des zweiten Spielabschnittes schlug Matt Marcinew auf die Hand von Daniel Fießinger, welcher die Scheibe unter der Stockhand sicher hatte. Daraufhin packte sich Fabian Koziol den Krefelder und es gab einen kurzen Fight. Daraus resultierten gegen Matt Marcinew zwei Strafminuten wegen Stockschlags plus zwei Strafminuten wegen unnötiger Härte. Fabian Koziol erhielt zwei Strafminuten wegen unnötiger Härte. Das Überzahlspiel der Joker war wieder erfolglos. Kurze Zeit später war der Ausgangspunkt der Pinguine wieder Davis Vandane. Dieser brachte den Puck von der blauen Linie vor das Kaufbeurer Tor genau auf den Schläger von Jonathan Matsumoto der zum 1:4 einschob. Es folgte eine Strafzeit gegen Leon Sivic wegen Beinstellens. In eigener Überzahl fuhr Lucas Lessio mit Tempo zum Tor und schoss Daniel Fießinger an den Schoner. Matt Marcinew rückte nach und brachte den Puck im Nachschuss zum 1:5 im Winkel unter. Dann wurde es hitzig. Zunächst verpasste Max Newton an der Bande Samir Kharboutli einen Schlag woraus ein Gerangel hervorging. Etwas abseits davon tauschten Simon Schütz und Alexander Weiß ein paar Worte aus bevor sie aufeinander zustürmten und den nächsten Fight lostraten. Max Newton bekam zwei Strafminuten wegen unnötiger Härte. Für Simon Schütz und Alexander Weiß war die Partie beendet. Beide erhielten je fünf Strafminuten plus Spieldauer Disziplinarstrafe wegen Faustkampfes. Im folgenden Powerplay passte Jamal Watson an der blauen Linie entlang zu Alex Thiel. Dessen Schlagschuss landete zum 2:5 im Kreuzeck. Kurz vor dem Gang in die Kabinen erhielt Max Newton erneut eine Strafe, dieses Mal wegen Stockchecks, dann ging es in die Pause.

Zu Anfang des letzten Drittels sollte es ein Überzahltor für die Joker geben. Nolan Yaremko passte hinter das Tor zu Joey Lewis, der wiederum zu Sami Blomqvist vor dem Tor weiterleitete. Der Direktschuss des Kaufbeurer Topscorers rutsche Felix Bick zum 3:5 durch. Wenig später ließen die Joker Christian Kretschmann gewähren der vom rechten Bullypunkt aus Daniel Fießinger per Schlenzer zum 3:6 überwand. Ein nächstes rot-gelbes Powerplay nach einem Stockschlag Lucas Lessios blieb erfolglos. Mitte des Drittels ließen die Kaufbeurer den Puck in der Krefelder Zone liegen. Jonathan Matsumoto schnappte sich diese, lief vor das rot-gelbe Tor und schlenzte zum 3:7 ein. Kurz vor Ende der Partie gab es erst eine Strafe gegen Quirin Bader wegen Behinderung und dann in Krefelder Überzahl eine Strafe gegen Matt Marcinew wegen Beinstellens. Nachdem die Joker wieder in Überzahl spielten fuhr Jamal Watson mittig in Richtung Tor, legte quer und Sami Blomqvist feuerte seinen Direktschuss zum 4:7 in die Maschen. Somit verlor der ESV Kaufbeuren das Duell gegen den Spitzenreiter.

Zahlen zum Spiel

ESVK – KEV 4:7 (1:3; 1:2; 2:2)

Tore: 0:1 (05:45) Matsumoto (Weiß, Cerny), 0:2 (10:47) Lessio (Vandane, Hops), 1:2 (11:36) Blomqvist (Lewis), 1:3 (16:11)(PP) Marcinew (Newton), 1:4 (27:26)(SH) Matsumoto (Vandane, Weiß), 1:5 (32:10)(PP) Marcinew (Lessio, Vandane), 2:5 (37:36)(PP) Thiel (Watson), 3:5 (40:24)(PP) Blomqvist (Lewis, Yaremko), 3:6 (44:40) Kretschmann (Söll, Buschmann), 3:7 (50:42) Matsumoto (Vandane), 4:7 (59:18)(PP) Blomqvist (Yaremko)

Schüsse: 34:40

Strafminuten: 39:43

Zuschauer: 2227

