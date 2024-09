Spisska Nova Ves ist der erste Finalist des SÃ¼dtirol Summer Classic â€“ Bozen mit 5:3 besiegt

Bozen. (PM HCB) Die erste Heimpartie der Preseason für den HCB Südtirol Alperia endet mit einer Niederlage. Bozen verliert im Halbfinale des Südtirol Summer...

Bozen verliert im Halbfinale des Südtirol Summer Classic by Sparkasse mit 5:3 gegen Spisska Nova Ves. Es war ein unterhaltsames und temporeiches Spiel, jedoch waren die Weißroten in der Defensive nicht effektiv genug. Morgen um 20:00 Uhr findet das zweite Halbfinale zwischen Asiago und Kosice statt. Bozen wird am Sonntag um 15:00 Uhr im Spiel um Platz drei antreten, während Spisska Nova Ves um 19:00 Uhr auf den Sieger des zweiten Halbfinales trifft.

Spielbericht: Die Slowaken sind die ersten, die gefährlich werden, als Groch Vallini mit einem Schuss von der blauen Linie prüft. Die Foxes antworten mit einem Weitschuss von Hults in einem ausgeglichenen Match, in dem sich der weißrote Torhüter dann erneut gegen Suty behaupten muss. In der zehnten Spielminute geht Bozen im Powerplay in Führung, als Michele Marchetti mit einem Schuss Mitens überrascht. Die Freude über das Tor währt jedoch nur 19 Sekunden, denn Dante Hannoun gleicht mit einem Rückhandschuss zum 1:1 aus. Die Gäste drängen weiter, kommen dem Führungstreffer nahe und prallen gegen das Penalty Killing der Weißroten, aber sie erzielen trotzdem das 2:1 durch Frankovic, der einen Bozner Puckverlust ausnutzt und seine Mannschaft in Führung bringt.

Bozen beginnt das Mitteldrittel stark und trifft im Powerplay durch McClure nur den Pfosten. Die Foxes setzen weiter nach, kommen durch Bradley dem Ausgleich nahe und erhalten dann eine weitere Überzahlsituation, aber in Spielminute 27:17 erzielt Spisska das 3:1: Valach befreit die Zone aus dem eigenen Drittel und überlistet Vallini. Die Weißroten versuchen zu reagieren, und Finoro zwingt Mitens zu einer großartigen Parade. In Minute 29:35 fällt der Anschlusstreffer: Ein Schuss von Valentine wird von Matt Bradley ins Tor abgefälscht. Doch die Slowaken antworten erneut schnell und gehen nach nur 52 Sekunden durch einen Abstauber von Hannoun nach einem Lattentreffer von Andrusiak wieder mit zwei Toren in Führung. Dann erhöht Ford auf 5:2, nachdem er eine unübersichtliche Situation hinter Vallinis Tor klärt. Wenig später fliegen die Fäuste in einem Kampf zwischen Bourque und Bortnak.

Das Spiel verläuft für den Großteil des dritten Drittels ohne große Überraschungen, wobei die Slowaken die Kontrolle behalten und Bozen etwas müde wirkt. Frank und Marchetti können ihre Konter nicht verwerten, dann versucht Di Perna 1:35 vor Spielende mit einem Schuss von der blauen Linie, das Spiel wieder zu öffnen. Die Foxes greifen mit einem sechsten Feldspieler an, und Bradley trifft das Kreuzeck, aber das Ergebnis ändert sich nicht mehr und Spisska Nova Ves gewinnt 5:3.

HCB Südtirol Alperia – Spisska Nova Ves 3 – 5 [1-2; 1-3; 0-1]

Tore: 09:33 Michele Marchetti PP1 (1-0); 09:52 Dante Hannoun (1-1); 17:36 Michal Frankovic (1-2); 27:17 Juraj Valach SH1 (1-3); 29:35 Matt Bradley (2-3); 30:27 Dante Hannoun (2-4); 37:18 Connor Ford (2-5); 58:25 Dylan Di Perna (3-5)

Torschüsse: 29-29

Strafminuten: 9-13

Schiedsrichter: Benvegnù, Giacomozzi / Formaioni, Brondi

Zuschauer: 1.915