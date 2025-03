Spielzeit #5 am Seilersee: Eric Cornel bleibt ein Rooster

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters haben in ihrem Kader für die kommende Saison die erste Stelle auf dem Import-Sektor besetzt und den Vertrag mit Center Eric Cornel verlängert.

Der 28-Jährige wechselte 2021 nach Iserlohn und geht somit in seine fünfte Spielzeit am Seilersee. Cornel, der vor seinem Wechsel nach Iserlohn ein Jahr lang für die Nürnberg Ice Tigers aktiv war, absolvierte bisher 248 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse und erzielte dabei 148 Scorerpunkte.

In den bisherigen vier Saisons, in denen er das Roosters-Trikot trug, verpasste Cornel keine einzige Partie und war in den vergangenen beiden Spielzeiten außerdem Assistenzkapitän.

„Corny ist ein absoluter Fixpunkt in unserer Mannschaft. Er ist für viele Belange des Spiels und außerdem auch als Persönlichkeit in der Kabine ungemein wichtig. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir uns einigen konnten und dass er auch in der kommenden für die Roosters spielt“, sagt Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich in Iserlohn bleiben kann. Der Club und die Stadt sind mir in den vergangenen vier Jahren wirklich ans Herz gewachsen, es fühlt sich für mich inzwischen wie eine zweite Heimat an. Umso ärgerlicher ist es, dass wir es in der Vergangenheit nicht geschafft haben, erfolgreicher zu sein. Ich will dabei helfen, dass wir mit all der Leidenschaft und Power, die wir hier haben, den nächsten Schritt machen und erfolgreich sein können“, sagt Cornel.

