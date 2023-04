Spielstarker Center gefunden: Carter Popoff wechselt zum DSC

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC kann den ersten Neuzugang für die Saison 2023/24 vermelden. Mit Carter Popoff wird eine Kontingentspielerposition neu besetzt. Der...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC kann den ersten Neuzugang für die Saison 2023/24 vermelden.

Mit Carter Popoff wird eine Kontingentspielerposition neu besetzt. Der Kanadier wechselt von den Passau Blackhawks donauaufwärts.

Der 27-jährige Popoff stammt aus Richmond in der kanadischen Provinz British Columbia, wo er seine Eishockeyausbildung begann. Über die renommierte Juniorenliga WHL bei den Vancouver Giants und der Collgezeit bei der University of British Columbia führte sein Weg nach Europa. In der 2. französischen Liga startete er seine Profilaufbahn für Neuilly-sur-Marne, von wo er zu Beginn der abgelaufenen Saison zu den Passau Blackhawks gewechselt war. Dort überzeugte der Mittelstürmer mit 20 Toren und 41 Vorlagen in 35 Spielen, bevor eine Gesichtsverletzung das frühzeitige Saisonende für den 175 cm groß und 81 kg schweren Rechtsschützen bedeutete.

Für den sportlichen Leiter Thomas Greilinger ist die Verpflichtung auch ein Ergebnis der Analyse der abgelaufenen Saison: „Wir haben nach der Verpflichtung von Antonin Dusek gesehen, wie sehr uns ein spielstarker Center gefehlt hat. Wir wollten deshalb einen weiteren Spieler von diesem Typ in die Mannschaft holen, weil wir wissen, dass er auch seine Außenstürmer besser machen wird. Ich bin sehr froh, dass sich Carter für uns entschieden hat.“

Der aktuelle Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2023/24

Tor: Timo Pielmeier, Louis Eisenhut, Valentin Lehner

Abwehr: Silvan Heiß, Kevin Lengle, Leon Zitzer, Ondrej Pozivil, Benedikt Schopper, Marcel Pfänder

Angriff: Curtis Leinweber, Sascha Maul, Thomas Pielmeier, Julian Elsberger, Lukas Miculka, Jonas Stern, Niklas Pill, Antonin Dusek, Petr Stloukal, René Röthke, Carter Popoff

