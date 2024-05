Spielprogramm der Red Bulls bis zum CHL-Auftakt

Salzburg. (PM Red Bulls) In Vorbereitung auf die neue Eishockey-Saison 2024/25 wird der EC Red Bull Salzburg neben dem Red Bulls Salute in Zell...

Salzburg. (PM Red Bulls) In Vorbereitung auf die neue Eishockey-Saison 2024/25 wird der EC Red Bull Salzburg neben dem Red Bulls Salute in Zell am See drei weitere Spiele bestreiten, ehe es ab 5. September in die Regular Season der Champions Hockey League geht.

Wie im Vorjahr spielen die Red Bulls im ersten Test vor der neuen Saison in Zell am See gegen den Schweizer Erstligisten EV Zug, der sich in der letzten Saison im Halbfinale gegen den späteren Schweizer Meister ZSC Lions geschlagen geben musste.

Anschließend, von 16.-17. August, trifft der Meister der win2day ICE Hockey League beim Red Bulls Salute in Zell am See im Halbfinale auf den Schweizer Meister aus Zürich, mit dem es später auch ein Wiedersehen in der CHL gibt. Am zweiten Spieltag geht es gegen den Sieger aus Red Bull München gegen die Växjö Lakers; auch die Schweden wurden den Salzburgern in der CHL Regular Season zugelost. | Red Bulls Salute

Gemischtes Team beim Turnier in Kaufbeuren

Nach dem Red Bulls Salute werden Salzburgs Nationalspieler die Vorbereitung mit dem österreichischen Team auf die Olympiaqualifikation Ende August in Bratislava aufnehmen. Die Red Bulls nehmen zum gleichen Zeitpunkt an einem Turnier in Kaufbeuren teil, wo sie am 31. August im Halbfinale auf Glasgow Clan (Elite Ice Hockey League) treffen. Am 1. September folgt das Spiel gegen den Sieger oder Verlierer aus Jokerit Helsinki (Mestis, 2. Finnische Liga) gegen ESV Kaufbeuren (DEL 2). Die Red Bulls werden beim Turnier in Kaufbeuren aufgrund der fehlenden Nationalspieler mit einem gemischten Team aus Profis und Red Bull Hockey Juniors antreten. | Turnier Kaufbeuren

Ab 5. September geht es dann schon in die Regular Season der Champions Hockey League, die Spieltermine werden erst noch festgelegt. | CHL-Auslosung

Programm der Red Bulls bis zum Saisonstart in der CHL

Testspiel in Zell am See

09.08.24 | 19:15 | EV Zug – EC Red Bull Salzburg

Red Bulls Salute

16.08.24 | 19:30 | EC Red Bull Salzburg – ZSC Lions

17.08.24 | 15:00 oder 19:00 Uhr vs. Red Bull München oder Växjö Lakers

Turnier in Kaufbeuren

31.08.24 | 14:30 | Glasgow Clan – EC Red Bull Salzburg

01.09.24 | 14:30 oder 18:30 vs. Jokerit Helsinki oder ESV Kaufbeuren

Für österreichische Nationalspieler der Red Bulls

29.8.-1.9. | Olympia-Qualifikation in Bratislava gegen Kasachstan, Ungarn und die Slowakei

CHL Regular Season

5.-8. Sep | 12.-15. Sep

8-9 Okt | 15-16 Okt