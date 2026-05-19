Spielprogramm der Red Bulls bis zum CHL-Auftakt

Salzburg. (PM Red Bulls) In Vorbereitung auf die neue Eishockey-Saison 2026/27 wird der EC Red Bull Salzburg neben dem Red Bulls Salute in Zell am See–Kaprun zwei weitere Testspiele bestreiten, ehe es ab 3. September in die Regular Season der Champions Hockey League geht.

Testspiele

Die Red Bulls beginnen die Testphase der neuen Saison 2026/27 mit zwei Spielen gegen tschechische Erstligisten. Am 12. August treten die Salzburger in Budweis beim HC Motor České Budějovice, letzte Saison in der Tipsport Extraliga als Neunte des Grunddurchgangs in den Pre-Playoffs ausgeschieden, an. Der tschechische Traditionsclub mit einer über 100-jährigen Geschichte empfängt seine Gäste in der Budvar Aréna mit einer Kapazität von 6.421 Zuschauern. Der letzte größere Erfolg gelang Budweis 2022 mit dem dritten Platz in der Extraliga.

Drei Tage später, am 15. August, wartet auf Thomas Raffl & Co das Match in Hradec Králové gegen Mountfield HK. Der Club spielt seit 2013 in der höchsten tschechischen Liga und erreichte in der letzten Saison als Grunddurchgangsvierter das Viertelfinale. Vor drei Jahren verzeichneten die Tschechen mit der Finalteilnahme ihre bislang beste Platzierung in der Top-Liga. Die Heimspiele trägt Mountfield HK in der ČPP Aréna mit einer Kapazität von 6.890 Zuschauern aus.

Red Bulls Salute

Eine Woche später, von 21.–22. August, steigt in Zell am See–Kaprun das internationale Einladungsturnier Red Bulls Salute. Der EC Red Bull Salzburg trifft zum Halbfinalauftakt auf den EHC Red Bull München. Das zweite Halbfinale wird von den europäischen Spitzenteams EHC Biel-Bienne und HC Dynamo Pardubice bestritten. Am zweiten Spieltag folgen Spiel um Platz 3 und Finale. | Alles zum Red Bulls Salute

Ab 3. September geht es dann schon in die Regular Season der Champions Hockey League. Die Gegner der Red Bulls werden am 27. Mai in Zürich ausgelost. Anschließend werden die Spieltermine fixiert.

Das Programm der Red Bulls auf einen Blick

Testspiel in Budějovice (CZE)

12.08.26 | 17:30 | HC Motor České Budějovice – EC Red Bull Salzburg

Testspiel in Hradec Králové (CZE)

15.08.26 | 17:00 | Mountfield HK – EC Red Bull Salzburg

Red Bulls Salute in Zell am See

21.08.26 | 19:30 | EHC Red Bull München – EC Red Bull Salzburg

22.08.26 | 15:00 oder 19:00 Uhr vs. EHC Biel-Bienne oder HC Dynamo Pardubice

CHL Regular Season

3.-6. Sep | 10.-13. Sep

6.-7. Okt | 13.-14. Okt