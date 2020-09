Spielplan steht Saison in der RLO soll am 25.09.20 beginnen

Schönheide. (PM Wölfe) Die Saison 2020/21 in der Regionalliga Ost soll wie geplant Ende September beginnen. Den Auftakt bildet das Spiel zwischen dem Neuling...

Schönheide. (PM Wölfe) Die Saison 2020/21 in der Regionalliga Ost soll wie geplant Ende September beginnen.

Den Auftakt bildet das Spiel zwischen dem Neuling ES Weißwasser Jungfüchse und den Dresdner Eislöwen Juniors, das am 25.09.2020 um 20:00 Uhr in der weeEisArena in Weißwasser beginnt. „Die Vereine der Regionalliga Ost stimmen derzeit noch die Schutz- und Hygienekonzepte mit den Hallenbetreibern und den Behörden ab. Hier und da sind noch offene Punkte. Der SEV als verantwortlicher Verband für die Regionalliga Ost unterstützt die Verantwortlichen, wo wir es können“, beschreibt Lutz Michel, Präsident des Sächsischen Eissportverbands, die Lage gut drei Wochen vor Saisonbeginn. „Natürlich sind bei allen Veranstaltungen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung bzw. die SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung Berlin maßgebend. Hinzu kommt das COVID-19 Pandemie Hygienekonzept, welches der DEB und DEL/DEL2 im Juni vorgelegt haben. In diesem Rahmen ist es – mit den erwartbaren Einschränkungen – möglich, unseren Sport auszuüben. Auch Zuschauer sollen die Spiele besuchen können, wenn auch das Fassungsvermögen der Stadien deutlich reduziert sein wird.“

Die Saison 2020/21 in der Regionalliga Ost ist in drei Phasen geplant. Nach der Hauptrunde (bis 03.01.2020) teilt sich das Teilnehmerfeld in eine Obere Zwischenrunde (fünf Teilnehmer) und eine Abstiegsrunde (vier Teilnehmer). Die Punkte aus der Hauptrunde werden mitgenommen. Die ersten vier Teams gehen dann ab Mitte Februar in die Meisterschafts-Play-offs (Modus Best-of-5), die Teams auf den Rängen 5-8 spielen um den RLO-Pokal (Best-of-2). Das neuntplatzierte Team ist sportlicher Absteiger in die Landesliga Sachsen oder die Landesliga Berlin. „Der Modus ermöglicht uns, auf Unterbrechungen im Spielbetrieb flexibel zu reagieren“, erklärt Ligenleiter Alexander Hedderich. „Wir behalten uns dann vor, die Zwischenrunde zu streichen oder die Play-off-Runde auf Best-of-3 zu verkürzen.“

Im Teilnehmerkreis gibt es gegenüber der Vorsaison zwei Veränderungen. Die Saale Bulls Halle 1b waren sportlich abgestiegen und hatten auf ihr Nachrückrecht verzichtet. Sie starten künftig in der Landesliga Sachsen. Der ECC Preussen Berlin wurde im Sommer im Zuge eines Insolvenzverfahrens aufgelöst. Neu dabei sind der Berliner Schlittschuh-Club, der unter dem Namen ESC 07 Berlin zuletzt in der Landesliga Berlin spielte, aber zuvor viele Jahre in der Regionalliga Ost dabei war. Ein Comeback feiern außerdem die Jungfüchse des ES Weißwasser, die zuletzt 2005 in der Regionalliga Ost vertreten waren. Quelle: Pressemitteilung Sächsischer Eissportverband Die Schönheider Wölfe starten demnach am Samstag, dem 03.10.20, um 17:00 Uhr mit einem Heimspiel gegen Liganeuling ES Weißwasser Jungfüchse in die Saison. Gleich das zweite Liga-Wochenende kann man dann als suboptimal bezeichnen, muss das Team von Trainer Sven Schröder doch gleich zwei Auswärtsspiele in Dresden und Berlin in nicht einmal 20 Stunden bestreiten. Wiederum nur eine Woche später steigt dann gleich das erste große Saison-Highlight, wenn am Samstag, dem 17.09.20, um 17:00 Uhr das Derby gegen die Chemnitz Crashers im Schönheider Wolfsbau über die Bühne geht.

Alle Heimspiele der Schönheider Wölfe im Überblick:

Samstag, 03.10.20, 17:00 Uhr, ES Weißwasser Jungfüchse

Samstag, 17.10.20, 17:00 Uhr, Chemnitz Crashers

Samstag, 31.10.20, 17:00 Uhr, Berliner Schlittschuh-Club

Samstag, 14.11.20, 17:00 Uhr, Tornado Niesky

Samstag, 28.11.20, 17:00 Uhr, Berlin Blues

Samstag, 12.12.20, 17:00 Uhr, Dresdner Eislöwen Juniors

Samstag, 19.12.20, 17:00 Uhr, Eisbären Juniors Berlin

Samstag, 02.01.21, 17:00 Uhr, FASS Berlin