Spielplan steht fest! Top-Teams aus NRW messen sich beim TIMOCOM NRW-Cup

Krefeld. (PM Pinguine) In der Saisonvorbereitung können sich Eishockeyfans in Nordrhein-Westfalen auf mehrere spannende Derbys freuen. Beim ersten TIMOCOM NRW-Cup treffen die Düsseldorfer EG,...

Krefeld. (PM Pinguine) In der Saisonvorbereitung können sich Eishockeyfans in Nordrhein-Westfalen auf mehrere spannende Derbys freuen.

Beim ersten TIMOCOM NRW-Cup treffen die Düsseldorfer EG, Iserlohn Roosters, Kölner

Haie und Krefeld Pinguine von Freitag, dem 30. August, bis Sonntag, 1. September 2024, in der Krefelder

YAYLA Arena aufeinander.

Nach der ersten Ankündigung vom 25. Mai. 2024 steht nun auch der Spielplan des Turniers sowie der

Vorverkaufstermin fest.

Der Spielplan

Am Freitagabend, 30. August 2024, eröffnen die Düsseldorfer den TIMOCOM NRW-Cup mit der

Begegnung gegen die Kölner Haie. Bully ist um 19:30 Uhr.

Am Samstag, 31. August 2024, treten erstmals die Gastgeber in Erscheinung: Ab 14:00 Uhr treffen die

Krefeld Pinguine auf die Iserlohn Roosters. Unmittelbar nach dem Spiel verwandelt sich der Arena-

Parkplatz in eine schwarz-gelbe Fanmeile für Groß und Klein. Neben der offiziellen Teamvorstellung wird

es eine Autogrammstunde sowie ein Bühnenprogramm mit Livemusik geben.

Am Final-Tag des TIMOCOM NRW-Cup, dem 1. September 2024, dürfen sich die Besucher über zwei

Spiele freuen: Das erste Match um Platz 3 (mit beiden Verlierern der Vortage) startet um 13:00 Uhr, das

Finale (der beiden Sieger) mit anschließender Siegerehrung um 17:00 Uhr.

Alle Spiele im Überblick

30.08.2024, 19:30 Uhr Düsseldorfer EG – Kölner Haie

31.08.2024, 14:00 Uhr Krefeld Pinguine – Iserlohn Roosters

01.09.2024, 13:00 Uhr Spiel um Platz 3

01.09.2024, 17:00 Uhr Finale

Ticketinformationen

Der Ticket-Vorverkauf startet am Mittwoch, 3. Juli 2024, um 10:00 Uhr. Eintrittskarten zum TIMOCOM

NRW-Cup sind über den Online-Ticketshop der Krefeld Pinguine unter www.kev-tickets.de sowie im

KEV-Fanshop an der Westparkstraße erhältlich.

Insgesamt werden drei verschiedene Ticket-Modelle angeboten und bieten allen Fans eine vielfältige

Möglichkeit, zum Turnier in die Seidenstadt zu kommen. Neben den klassischen Einzelspielen gibt es das

„Clubticket“, welches jeweils für das Halbfinal-Spiel einer Mannschaft und den gesamten Finaltag (für

beide Spiele) gilt.

Darüber hinaus gibt es ein Turnierticket, mit dem alle vier Partien am Wochenende vor Ort besucht

werden können.

Preisinformationen

Einzeltickets für den TIMOCOM NRW-Cup beginnen bereits ab 13,00 €, das Clubticket startet ab 30,00 €

und das Turnierticket gibt es bereits ab 40,00 € Euro.