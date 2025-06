Spielplan fÃ¼r Olympisches Eishockeyturnier verÃ¶ffentlicht

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) und der Eishockey-Weltverband IIHF haben die Spielpläne für beide olympischen Eishockey-Turniere in Mailand im kommenden Jahr veröffentlicht.

Erstmals seit 20 Jahren wird der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) mit Männern und Frauen Team Deutschland bei Olympia 2026 vertreten.

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft startet in Gruppe C am Donnerstag, 12. Februar 2026, gegen Dänemark in den Wettbewerb. Für das Frauen-Team beginnen die Spiele bereits eine Woche früher am Donnerstag, 5. Februar 2026, gegen Schweden.

Der bekannte Modus der vergangenen Olympischen Winterspiele 2022 in Peking wurde für Milano Cortina 2026 übernommen. So wartet auf beide deutschen Teams ein eng getakteter Kalender: Die Männer spielen drei Partien innerhalb von vier Tagen. Nach dem Auftakt gegen Dänemark und einem freien Tag geht es direkt weiter gegen Lettland und Weltmeister USA. Die Frauen kämpfen in Gruppe B an fünf Tagen gegen Schweden, Japan, Frankreich und Gastgeber Italien um das Viertelfinale.

Bei den Olympischen Winterspiele in Milano Cortina 2026 werden erstmals seit 2014 wieder NHL-Profis im Aufgebot der nationalen Teams stehen. Sechs deutsche NHL-Spieler wurden bereits für den vorläufigen Männer-Kader bekanntgegeben.

Das Eishockeyturnier der Männer findet vom 11. bis 22. Februar statt. Die Frauen beginnen am 5. Februar, ihr Finale ist am 19. Februar. Hauptaustragungsort wird die neue Milano Santa Giulia Arena mit 14.000 Plätzen sein. Der zweite Austragungsort ist die Milano Rho Arena mit 5.700 Plätzen.

Spieltermine der deutschen Eishockey-Teams in Milano Cortina 2026:

Männer, Gruppe C

12.02.2026 | 21:10 Uhr | Deutschland – Dänemark

14.02.2026 | 12:10 Uhr | Deutschland – Lettland

15.02.2026 | 21:10 Uhr | USA – Deutschland

Frauen – Gruppe B

05.02.2026 | 12:10 Uhr | Schweden – Deutschland

07.02.2026 | 12:10 Uhr | Deutschland – Japan

09.02.2026 | 16:40 Uhr | Deutschland – Frankreich

10.02.2026 | 16:40 Uhr | Italien – Deutschland

Ticketing-Informationen sind verfügbar unter https://tickets.milanocortina2026.org/en

Den gesamten Spielplan gibt es auf der Website der IIHF: www.iihf.com

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV