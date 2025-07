Spielplan für die Regionalliga veröffentlicht – Die Black Tigers starten mit zwei Heimspielen

Moers. (PM GSC) Der Paarungen für die anstehende Regionalligasaison im Eishockey wurde nun bekannt gegeben.

Der GSC Moers startet mit 2 Heimspielen in die neue Spielzeit und erwischten direkt 2 Favoriten auf den Titel.

Am 12.10. um 18:15 Uhr sind die Eisadler aus Dortmund in der Enni-Eiswelt zu Gast. 2 Wochen später kommt der Oberligaabsteiger aus Essen zu den Black Tigers.

Am 2.11. reisen die Moerser zu den Rocktes aus Diez-Limburg. Der Verein aus Hessen (die Eissporthalle steht allerdings in Rheinland-Pfalz) spielte in der letzten Saison noch in der Central European Hockey League. Für die Mannschaft und Fans bedeutet die Anreise direkt die längste Tour beim ersten Auswärtsspiel.

Am 9.11. kommt es zum ersten kleinen Derby gegen die Dinslakener Kobras.

„Nach den ersten 4 Spieltagen wissen wir direkt, wo wir stehen,“ sagt Headcoach Max Eberlein nach der Veröffentlichung des Spielplans. „Dortmund hat in den letzten Jahren immer um den Titel mitgespielt, mit Essen und Diez-Limburg kommen 2 neue Mannschaften in die Liga, die wir schwer einschätzen können. Dinslaken hat sich gut verstärkt,“ so Eberlein weiter.

„Wir freuen mich für unsere Fans, dass wir direkt 2 Heimspiele zu Beginn haben. Wir müssen gegen jeden in der Liga antreten. Vielleicht ist es sogar ein Vorteil, dass wir direkt zu Saisonbeginn diese Gegner zuhause bekommen,“ sagt Black-Tigers-Sprecher Markus Meyer.