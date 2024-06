Spielplan der regulÃ¤ren Saison der CHL verÃ¶ffentlicht

Zug. (PM CHL) Die Champions Hockey League hat den Spielplan für die reguläre Saison 2024/25 veröffentlicht. Der erste Puck der Saison findet in Tschechien...

Zug. (PM CHL) Die Champions Hockey League hat den Spielplan für die reguläre Saison 2024/25 veröffentlicht.

Der erste Puck der Saison findet in Tschechien statt, wenn Dynamo Pardubice die ungarische Mannschaft Fehérvár AV19 empfängt. Am ersten Spielabend am 5. September finden sechs Begegnungen statt, weitere sechs Spiele runden den ersten Spieltag am 6. September ab.

Insgesamt werden zwischen dem 5. September und dem 16. Oktober 72 Spiele der regulären Saison ausgetragen, in denen die Teams um einen Platz in den Playoffs kämpfen.

DEL-Champion Eisbären Berlin startet in die CHL-Saison am 5. September mit einem Auswärtsspiel in Vaxjö. Vizemeister Bremerhaven empfängt einen Tag später Servette Genf und die Straubing Tigers haben Heimrecht gegen Vojens aus Dänemark.

Zum kompletten Spielplan: https://www.championshockeyleague.com/en/schedule?dm_i=4WL6,XZYL,4UAXV5,4D7AR,1#select_schedule=0