München. (PM DEB) Die Spiele der Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bei der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland 2027™ stehen fest.

Im Rahmen einer Pressekonferenz in Düsseldorf wurde der Spielplan heute offiziell vorgestellt. Damit ist der gesamte zeitliche Ablauf des Turniers bekannt, das im kommenden Mai erstmals seit 2010 wieder komplett in Deutschland ausgetragen wird.

Die deutsche Mannschaft tritt in der Gruppe A in Mannheim an. Eröffnet wird das Turnier am Donnerstag, den 13. Mai 2027, um 20:20 Uhr mit dem Spiel gegen den amtierenden Vizeweltmeister Schweiz, das in der VELTINS-Arena Gelsenkirchen ausgetragen wird. Die Partie markiert zugleich den Auftakt der gesamten Weltmeisterschaft, die am Freitag mit den nächsten Gruppenspielen fortgesetzt wird.

In der Gruppenphase trifft Deutschland neben der Schweiz auf Finnland, Lettland, Österreich, Schweden, Slowenien und die Ukraine.

Die Spiele der Gruppe A (Mannheim) im Überblick

13.05.2027 | 20:20 Uhr | Schweiz – Deutschland (Gelsenkirchen)

15.05.2027 | 20:20 Uhr | Österreich – Deutschland

16.05.2027 | 20:20 Uhr | Deutschland – Ukraine

19.05.2027 | 16:20 Uhr | Deutschland – Finnland

20.05.2027 | 20:20 Uhr | Deutschland – Slowenien

22.05.2027 | 16:20 Uhr | Lettland – Deutschland

25.05.2027 | 20:20 Uhr | Deutschland – Schweden

Den gesamten Spielplan der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland 2027 gibt es auf der Website der IIHF unter https://www.iihf.com/de/events/2027/wm/schedule.

Ticketverkauf: 48 Stunden Vorsprung für registrierte Fans

Mit der Veröffentlichung des Spielplans beginnt nun die nächste wichtige Phase des Ticketverkaufs. Denn erst jetzt wissen die Fans genau, wann ihre Wunschteams spielen, und können ihre Besuche bei der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 entsprechend planen.

Zum ersten Mal sind für die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 auch Tagestickets für die gesamte Vorrunde über die offizielle Website 2027.iihfworlds.com/tickets erhältlich. Die Nutzung des Nahverkehrs ist für alle Ticketinhaber inkludiert.

Wer sich kurzfristig noch registriert, hat bereits am 9. September ab 11 Uhr exklusiven Zugang zu den erstmals angebotenen Tagestickets – und damit 48 Stunden Vorsprung vor dem regulären Vorverkauf, der am 11. September um 11 Uhr startet. Die günstigsten Tagestickets sind in Düsseldorf bereits ab 69 Euro und in Mannheim ab 79 Euro erhältlich. Für Spieltage mit deutscher Beteiligung werden auch Stehplätze angeboten.

Ein besonderes Angebot steht Familien zur Verfügung: Pro Warenkorb können maximal fünf Tickets in ausgewählten Bereichen zu einem rabattierten Preis gebucht werden. Voraussetzung ist eine Kombination aus mindestens einem Vollzahler und einem ermäßigten Ticket. Dabei können maximal drei ermäßigte Tickets für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren sowie maximal vier Vollzahler ausgewählt werden.

Pro Account können für Spieltage mit deutscher Beteiligung maximal sechs Tickets erworben werden. Für alle weiteren Spieltage liegt das Limit bei zehn Tickets.

Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland 2027 findet vom 14. bis 30. Mai 2027 in Düsseldorf und Mannheim statt. Das Eröffnungsspiel steigt bereits am 13. Mai in der VELTINS-Arena. Insgesamt kämpfen 16 Nationen um den Weltmeistertitel. Gruppe A mit der deutschen Nationalmannschaft bestreitet ihre Vorrundenspiele in Mannheim, Gruppe B spielt in Düsseldorf. Die Finalrunde mit beiden Halbfinals, dem Spiel um Platz drei und dem Finale finden in Düsseldorf statt.

527 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht