Spielplan der Eishockey – Regionalliga West veröffentlicht

Dortmund. (PM Eisadler) Für die Eisadler Dortmund rückt die neue Saison in der Eishockey Regionalliga West immer näher.

Inzwischen stehen die Spielpaarungen und Termine der Liga fest, die aus 11 Clubs besteht, sodass die Eisadler zunächst zehn Heimspiele auf dem Programm stehen haben. Nach der intensiven Vorbereitung steigt das erste Match in der Meisterschaft am Sonntag, 11. Oktober um 19:00 Uhr im Eissportzentrum an der Strobelallee gegen den Neusser EV. Alle weiteren Heimspiele finden dann an dem bei den Fans so beliebten Freitagabend statt.

Mit der Klarheit über die Spieltermine starten die Eisadler auch den Vorverkauf der Dauerkarten für die Saison 26/27.

Der Zeitplan für den Vorverkauf:

24.07. – 07.08.2026 Reservierungsfrist für bisherige Dauerkarten (Informationen an Dauerkarteninhaber der letzten Saison erfolgen über das Portal Vereinsticket per Email).

08.08.2026 – 07.09.2026 Freier Verkauf von Dauerkarten (online)

23.08.2026: Direktverkauf von Dauerkarten an den Kassen des Eisstadions während der Saisoneröffnung.

08.09.2026: Vorverkaufsbeginn für Einzeltickets (online)

Die Dauerkarten beinhalten insgesamt 16 Spiele (in der Vorbereitung, im Pokal und in der Liga). Dauerkartenkäufer zahlen lediglich den Preis für 14 Spiele, erhalten also einen Rabatt im Wert von zwei Spielen. Die weiteren Pokalrunden sowie die Playoffs können danach separat gebucht werden. Beim Kauf von ermäßigten Tickets muss ein Nachweis vorgelegt werden..

Der EAD – Spielplan in der Regionalliga West:

11.10.2026 19:00 EAD – Neusser EV

16.10.2026 20:00 EAD – Luchse Lauterbach

18.10.2026 19:00 Dinslakener Kobras – EAD

23.10.2026 20:00 EAD – GSC Moers

06.11.2026 20:00 EAD – Grefrath Phoenix

08.11.2026 18:30 Grizzlys Bergkamen – EAD

22.11.2026 18:00 Ratinger Ice Aliens – EAD

27.11.2026 20:00 EAD – ESV Bergisch Gladbach

28.11.2026 19:00 Luchse Lauterbach – EAD

04.12.2026 20:00 EAD – Dinslakener Kobras

06.12.2026 20:00 Neusser EV – EAD

11.12.2026 20:15 EG Diez Limburg – EAD

13.12.2026 17:15 TuS Wiehl – EAD

18.12.2026 20:00 EAD – Grizzlys Bergkamen

03.01.2027 19:00 EAD – TuS Wiehl

08.01.2027 20:00 EAD – EG Diez Limburg

15.01.2027 20:00 Grefrath Phoenix – EAD

22.01.2027 20:00 EAD – Ratinger Ice Aliens

29.01.2027 20:15 ESV Bergisch Gladbach – EAD

07.02.2027 18:15 GSC Moers – EAD