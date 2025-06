Spielplan der DEL2-Saison 2025/26 steht fest

Neuss. (PM EVL, PM Lausitzer Füchse) Jetzt stehen die wichtigsten Termine des Jahres endgültig fest! Die DEL2 hat den Spielplan für die kommende Spielzeit offiziell bekanntgegeben.

Auch in diesem Jahr nutzten die Clubs nach der Auslosung am 04.Juni die Möglichkeit, Anpassungen im Spielplan vorzunehmen. Insgesamt gab es nach der Spielplanauslosung 17 Spiele, bei denen Termine verlegt oder das Heimrecht getauscht wurde.

Neben den traditionellen Spielen rund um die Weihnachtsfeiertage gibt es in dieser Saison lediglich zwei reguläre Wochen-Spieltage: Dienstag, 20. Januar 2026 sowie Dienstag, 10. Februar 2026.

Die Clubs, Fans und Liga-Verantwortlichen blicken gespannt auf den Saisonstart Mitte September, wenn es endlich wieder heißt: „Herzblut Eishockey!“

Die Endrunden beginnen mit den Pre-Playoffs am 11. März. Für diese Qualifikationsrunde sind die Clubs auf den Plätzen sieben bis zehn der Hauptrunde qualifiziert. Der Siebte der Hauptrunde trifft auf den Zehnten und der Achte auf den Neunten. Die Viertelfinalserien starten dann am 17. und 18. März. Der Meister und mögliche PENNY DEL-Aufsteiger wird spätestens am 30. April feststehen.

Die Playdowns starten am 13. März. In der ersten Runde trifft der Elfte der Hauptrunde auf den 14. und der Zwölfte auf den 13. der Abschlusstabelle. Für die Sieger ist die Saison beendet und der Klassenerhalt gesichert. Die Verlierer treffen in der zweiten Runde aufeinander und spielen gegen den Abstieg. Der sportliche Absteiger in die Oberliga wird bis zum 14. April ermittelt sein.

Zum kompletten Spielplan: DEL2-Spielplan HR 202526

Termine der Endrunden im Überblick: Pre-Playoffs (Best-of-Three):

11.03. / 13.03. / 15.03.

Playoffs (Best-of-Seven):

Viertelfinale: 17.,18.03. / 20.03. / 22.03. / 24.,25.03. / 27.03. / 29.03. / 30.03.

Halbfinale: 02.04. / 04.04. / 06.04. / 08.04 / 10.04. / 12.04. / 14.04.

Finale: 17.04. / 19.04. / 21.04. / 24.04. / 26.04. / 28.04. / 30.04.

Playdowns (Best-of-Seven):

1. Runde: 13.03. / 15.03. / 17.,18.03. / 20.03. / 22.03. / 24,25.03. / 27.03.

2. Runde: 02.04. / 04.04. / 06.04. / 08.04 / 10.04. / 12.04. / 14.04.

„Der Spielplan verspricht wieder eine abwechslungsreiche und intensive Saison. Wir freuen uns auf den Start und wollen gemeinsam mit unseren Fans von Anfang an für sportliche und erlebnisreiche Highlights sorgen“, so Mike Mengis, Leiter für Spielbetrieb, Kommunikation und Team-Management beim EHC Freiburg. „Dabei stehen selbstverständlich auch wieder einige Events wie der Teddy-Bear-Toss, Familientag und weiteren Aktionen auf dem Programm.“

