Spielplan 2023/24: Deutscher Meister Red Bull München eröffnet 30. Saison mit Heimspiel gegen Düsseldorfer EG

Neuss. (PM DEL) Der neue Spielplan der PENNY DEL steht fest.

Der amtierende Deutsche Meister Red Bull München eröffnet vor heimischem Publikum am 14.09.23 (19.30 Uhr) gegen die Düsseldorfer EG die 30. Spielzeit. „Mit der Bekanntgabe des neuen Spielplans gehen die Blicke aller Clubs und der Fans stets auf die neue Saison. Ich freue mich auf den Auftakt. Ein Duell zwischen München und Düsseldorf ist ein gebührender Start in unsere Jubiläumssaison“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL.

Toni Söderholm, Chefcoach von Red Bull München, blickt bereits auf den Saisonstart: „Wir freuen uns natürlich sehr, die Saison in Deutschlands höchster Eishockeyklasse zum wiederholten Male eröffnen zu dürfen. Mit der DEG haben wir gleich zu Beginn in eigener Halle einen äußerst reizvollen Gegner. Darüber hinaus ist es immer aufregend, endlich den kompletten Spielplan in Händen zu halten. Jetzt können wir Schritt für Schritt tiefer in die Planungen einsteigen.“

Thomas Dolak, Chefcoach der Düsseldorfer EG, sagt zum Auftakt.: „Das Auftaktspiel einer neuen Saison in der PENNY DEL zu bestreiten, ist immer eine große Ehre. An unser letztes Eröffnungsmatch in Köln im Jahr 2020 haben wir gute Erinnerungen, damals konnten wir zwei Punkte mitnehmen. Dass wir jetzt, am 14. September, auswärts beim Deutschen Meister Red Bull München antreten müssen, ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Aber wir werden sie mutig angehen!“

In der Hauptrunde stehen insgesamt 52 Spieltage für die 14 Clubs auf dem Plan.

Die heiße Phase der Saison startet mit der ersten Playoff-Runde ab dem 10.03.24.

Der neue Deutsche Meister wird spätestens am 30.04.24 feststehen, an diesem Tag würde ein mögliches Finalspiel 7 stattfinden.

Erstmals Spiele an einem Samstagabend bei Medienpartner MagentaSport

In der kommenden Spielzeit gibt es eine neue Bullyzeit an ausgewählten Spieltagen. Erstmals finden Spiele der PENNY DEL an einem Samstagabend statt.

„Wir werden insgesamt vier Partien exklusiv an einem Samstagabend haben. In Absprache mit unseren Clubs und unserem Medienpartner MagentaSport möchten wir den Fans damit einen neuen Sendeplatz vorstellen. Wir sehen das als zusätzlichen Service für alle Eishockey-Fans“, erklärt Jörg von Ameln, Leiter Spielbetrieb der PENNY DEL.

Was die Spielplangestaltung an sich angeht, so musste von den Ligaverantwortlichen im Prozess auf diverse Einflussfaktoren Rücksicht genommen werden. Es geht explizit um Hallenverfügbarkeiten, Abstellungen/Maßnahmen für Länderspiele sowie um internationale Rahmentermine (IIHF Eishockey-Weltverband, Champions Hockey League).

„Zudem berücksichtigen wir den Rhythmus von Heim- und Auswärtsspielen und die regelmäßigen Abstände der gleichen Spiele“, so von Ameln. Erwähnenswert ist zusätzlich, dass die sogenannten „Roadtrips“ (Reisen) optimiert wurden.

Die Partien der PENNY DEL laufen alle live bei MagentaSport. Zudem überträgt ServusTV Spiele im Free-TV.

Der 1. Spieltag auf einen Blick

14.09.23, 19.30 Uhr: Red Bull München – Düsseldorfer EG

15.09.23, 19.30 Uhr: Kölner Haie – Nürnberg Ice Tigers

15.09.23, 19.30 Uhr: Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt

15.09.23., 19.30 Uhr: Löwen Frankfurt – Iserlohn Roosters

15.09.23, 19.30 Uhr: Straubing Tigers – Fischtown Pinguins Bremerhaven

15.09.23, 19.30 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Adler Mannheim

15.09.23, 19.30 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Augsburger Panther

Den gesamten Spielplan finden Sie hier:

https://stats.penny-del.org/1/schedule

Weitere Stimmen zum neuen Spielplan

„Nach der langen Sommerpause können wir den Start der neuen DEL-Spielzeit kaum abwarten. Auf uns wartet direkt zu Saisonbeginn eine sehr schwere Partie. Vorjahresfinalist Ingolstadt gehört zu den Top-Teams der Liga. Wir freuen uns aber auf diese Herausforderung“, blickt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer voller Vorfreude auf die Partie. „Wir freuen uns natürlich besonders, mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit zu starten. Wir möchten gemeinsam mit unseren Fans ein großes Eishockeyfest feiern.“

„Das Auftakt-Wochenende wird gleich ein erster Gradmesser. Sowohl Berlin als auch Köln verfügen über einen starken Kader. Aber auch wir brauchen uns keinesfalls verstecken, wollen erfolgreich in die neue Spielzeit starten und damit bei unseren Fans die Vorfreude auf unser erstes Heimspiel zusätzlich schüren“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan.

