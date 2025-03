Spielmacher verlÃ¤ngert bei den Wild Wings

Schwenningen. (PM Wild Wings) Mit dem kanadischen Center gelingt den Neckarstädtern eine weitere wichtige Vertragsverlängerung.

Der ehemalige Draft-Pick der Edmonton Oilers war in den vergangenen beiden Spielzeiten ein entscheidender Faktor für den Teamerfolg der Schwenninger.

Seine Konstanz und Verlässlichkeit über alle Zonen des Eises machten den 30-jährigen Rechtsschützen von Beginn an zu einem echten Glücksgriff. Hinzukommt sein herausragender Hockey-IQ und die Qualität als Spielgestalter seine Mitspieler besser zu machen. Insbesondere in den Playoffs zeigen auch seine persönlichen Statistiken mit 1,0 Punkten pro Spiel, welchen Stellenwert Platzer im Mannschaftsgefüge besitzt.

Für Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner war es deshalb keine Frage, dem finnischen Meister von 2022 ein neues Vertragsangebot zu unterbreiten: „Ich glaube, für einen Spieler wie Kyle Platzer kann man nur große Wertschätzung empfinden. Er ist selbstbewusst, aber eben auch selbstreflektiert und hat diesen Ehrgeiz immer das Maximum erreichen zu wollen. Genau diese Eigenschaften machen ihn so wichtig für uns.“

Kyle Platzer selbst weiß, was er an der Neckarstadt und ihrem enthusiastischen Umfeld hat. „Ich freue mich schon jetzt darauf, nächste Saison zurückzukommen. Ich habe es wirklich genossen, wieder in Schwenningen vor den Fans zu spielen. Die beiden Teams, die wir hatten, seit ich dort bin, haben viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir in Zukunft darauf aufbauen und etwas ganz Besonderes schaffen können“, fällt die bisherige Zwischenbilanz des Spielmachers aus.

