Spielertausch zwischen Kassel und Bietigheim

Kassel. (PM Huskies) Der 31-jährige Deutsch-Kanadier Guillaume Naud wechselt von den Bietigheim Steelers nach Nordhessen. Nachdem er bis zur U16 in Bietigheim und Landshut...

Kassel. (PM Huskies) Der 31-jährige Deutsch-Kanadier Guillaume Naud wechselt von den Bietigheim Steelers nach Nordhessen.

Nachdem er bis zur U16 in Bietigheim und Landshut ausgebildet wurde, zog es den gebürtigen Augsburger nach Übersee, wo er in den kanadischen Nachwuchs- und Universitätsligen spielte. Ab der Saison 2017/2018 schnürte der 188 cm große und 94 kg schwere Stürmer in den amerikanischen Minor-Leagues ECHL und SPHL die Schlittschuhe, bevor er 2019 nach Deutschland zurückkehrte. Über den Herforder EV gelangte Naud 2021 zu den Bietigheim Steelers, wo er über zwei DEL-Spielzeiten in 91 Spielen 29 Punkte (10 Tore) erzielte. In seiner ersten DEL2-Spielzeit gelangen dem Flügelstürmer, der auch als Verteidiger eingesetzt werden kann, bisher 15 Punkte (8 Tore) in 24 Spielen.

Verteidiger Tom Geischeimer wechselt im Gegenzug bis zum Saisonende zu den Bietigheim Steelers. Der 21-jährige Verteidiger, der in der aktuellen Saison überwiegend beim Kooperationspartner Hammer Eisbären zum Einsatz kam, wird die Ellentaler für den Rest der Hauptrunde und in den Playdowns unterstützen.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Guillaume Naud und wünschen ihrem Eigengewächs Tom Geischeimer alles Gute für die anstehenden Aufgaben.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Mit Guillaume Naud haben wir einen erfahrenen und physisch starken Spieler verpflichtet, der zunächst unsere Defensive verstärken soll, mit seiner Flexibilität jedoch auch eine Alternative für die Offensive sein wird und unserem Kader somit zusätzliche Tiefe und Optionen gibt. Tom soll in Bietigheim dabei helfen, den harten Abstiegskampf zu überstehen, weiterhin Erfahrung sammeln und sich als Spieler weiterentwickeln.“

Guillaume Naud: „Ich freue mich, ab sofort ein Teil der Mannschaft zu sein und den Huskies dabei zu helfen, weiterhin viele Spiele zu gewinnen.“