Spieler des Jahres Nolan Ritchie stÃ¼rmt weiter fÃ¼r die Falken

Heilbronn. (PM Falken) Es ist ein wichtiger Baustein für den Kader des amtierenden Südmeisters der Eishockey-Oberliga.

Der Spieler des Jahres der Saison 2024/2025, Nolan Ritchie, bleibt den Heilbronner Falken erhalten und nimmt damit die zweite Kontingentstelle im Kader von Neu-Coach Niko Eronen ein.

Der 23 Jahre junge Kanadier kam 2024 mit starken Empfehlungen aus seiner Zeit in der kanadischen WHL und vom italienischen Hockeyclub Meran aus der Alps Hockey League nach Heilbronn. Der technisch versierte Linksschütze benötigte kaum Eingewöhnungszeit und zeigte sein Talent auf Anhieb. Mit 38 Toren in 45 Hauptrundenspielen krönte sich Ritchie nicht nur zum Torschützenkönig der Oberliga Süd, sondern durch weitere 46 Vorlagen auch zum Top-Scorer beider Oberligen, gleichbedeutend mit einem Punkteschnitt von 1.87 pro Spiel. Die herausragenden Zahlen komplettierte seine Plus-/Minus-Statistik mit einem Wert von +61. Auch in den Playoffs scorte Ritchie weiter mit 20 Punkten (7 Tore / 13 Assists) in 13 Partien.

Schließlich wurde Nolan Ritchie völlig verdient vom Wahlgremium, bestehend aus den sportlichen Leitern und Teamkapitänen aller Oberliga-Clubs, dem DEB, SpradeTV und EishockeyNews, zum Spieler des Jahres gekürt, verbunden mit einem Platz im All-Star-Team der Südstaffel.

Im August kehrt die Nummer 10 also zurück nach Heilbronn und die Falken-Fans dürfen sich schon jetzt wieder auf „Stew“ im Jersey der Unterländer freuen.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Wir freuen uns total, dass wir Nolan weiterhin in Heilbronn spielen sehen werden. Nolan war in der vergangenen Saison einer der besten Offensivspieler der Oberliga. Er wurde zu Recht zum Spieler des Jahres gewählt. Seine Torgefährlichkeit war in unserer Liga einzigartig, dazu muss man nur auf seine Statistiken schauen. Nolan ist auch bei seinen Mitspielern sehr beliebt und bringt eine positive Einstellung mit in die Kabine.“

Nolan Ritchie: „Ich freue mich sehr darauf, für eine weitere Saison nach Heilbronn zurückzukehren. Nach dem enttäuschenden Ende der letzten Saison kann ich es kaum erwarten, wieder dorthin zu kommen und persönlich sowie als Team noch besser zu werden.“

Heilbronner Falken Kader 2025/2026 | Stand: 20. Juni 2025

Headcoach: Niko Eronen

Torhüter: 31 Patrick Berger

Verteidiger: 5 Jeroen Plauschin, 7 Spencer Berry, 19 Leon Fern, 24 Corey Mapes, 28 Lars Schiller, 84 Malte Krenzlin

Stürmer: 10 Nolan Ritchie, 13 Gunars Skvorcovs, 14 Niklas Jentsch, 17 Robin Just, 21 Sebastian Hon, 22 Thore Weyrauch, 37 Frédérik Cabana, 57 Luis Ludin

