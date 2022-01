Spiele der TÃ¶lzer LÃ¶wen finden am Wochenende statt

Bad Tölz. (PM Löwen) Zum ersten Mal in der laufenden Saison erwischte es einen Löwen: Ein positiver Schnelltest wurde von einem PCR-Test mit dem...

Bad Tölz. (PM Löwen) Zum ersten Mal in der laufenden Saison erwischte es einen Löwen: Ein positiver Schnelltest wurde von einem PCR-Test mit dem gleichen Ergebnis bestätigt.

Einer der Buam ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Weitere Testreihen (sowohl Schnell-, als auch PCR-Tests) konnten eine Weitergabe der Infektion innerhalb des Teams aber ausschließen. Alle Spieler wurden mehrfach negativ getestet, damit ist die Manege für das morgigen Spiel in Dresden frei.

Optimal war die Vorbereitung auf das Wochenende als Folge der Vorsichtsmaßnahmen natürlich nicht. Die Löwen trainierten erst am heutigen Donnerstagabend wieder, noch ist auch nicht final geklärt, wer morgen die Reise nach Dresden antreten kann. Wir werden im Laufe des morgigen Tages auf unseren Social-Media-Kanälen darüber informieren.

Sicher ist, dass die Buam einer der stärksten Gegner der Liga erwartet. Die Eislöwen haben ihren Kader im Sommer grunderneuert, deutlich verjüngt und zu einer Einheit geformt. Das Team von Trainer Andreas Brockmann ist Zweiter der DEL2 und holte zuhause 34 von 45 möglichen Punkten. Neben der Einheit der jungen Wilden ist das besonders dem Scoring der Veteranen um Jordan Knackstedt, Johan Porsberger oder Tomas Andres zu verdanken. Auch die Unterzahlquote von 88% ist ligaweit eine echte Hausnummer. Davon kann der Sonntagsgegner der Löwen derzeit nur träumen.

Die Selber Wölfe, der Aufsteiger aus der Oberliga, ist mittlerweile mit zwanzig Punkten Rückstand auf Rang 10 nicht mehr aus den Playdowns wegzudenken. Die wenigsten Tore der Liga, die meisten Gegentore, zudem mit die schwächsten Werte bei den Special Teams. Nicht viel spricht derzeit für einen Klassenerhalt der Oberfranken. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die Wölfe seit der Verpflichtung des Goalies Michael Bitzer stabilisiert haben. Aus den letzten sechs Spielen gab es zumindest zwei Siege. Und auch die Löwen sind gewarnt: Im ersten Duell beider Teams in der RSS-Arena stand es zwischenzeitlich 5:1 für den Außenseiter, am Ende gewann Selb mit 6:4. Ein Topteam und ein Kellerkind also als Gegner für die Löwen am kommenden Wochenende. Es wird interessant zu sehen sein, wie sich die Personalsituation und die suboptimale Trainingswoche auf die Partien auswirken werden.