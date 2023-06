Spiele der PreSeason stehen bei den Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat mit den Testspielen der Vorbereitungsphase einen wesentlichen Teil der PreSeason terminiert. Dabei dürfen sich die Fans...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat mit den Testspielen der Vorbereitungsphase einen wesentlichen Teil der PreSeason terminiert.

Dabei dürfen sich die Fans der Ice Dragons auf insgesamt sieben Duelle freuen, wobei das erste von vier Heimspielen in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ bereits im August wartet.

Am Freitag, den 25. August begrüßt der heimische Oberligist ab 20.30 Uhr mit der U20-Mannschaft der Young Roosters Iserlohn den amtierenden DNL2-Meister zum ersten Test.

Eine Woche später kommt es im Back-to-Back zum erneuten Drachenduell mit den TecArt Black Dragons Erfurt. Freitag, den 01. September findet ab 20.30 Uhr das erste Spiel beider Kontrahenten in Herford statt, die Revanche folgt zwei Tage später am Sonntag, den 03. September ab 16.00 Uhr in Erfurt.

Bereits seit mehreren Wochen stehen die Termine für den 08. und 10. September. Zunächst geht es am Freitag um 20.00 Uhr zu den Hannover Scorpions, das Rückspiel am Sonntag beginnt gegen den aktuellen Oberliga Nord-Meister um 18.00 Uhr in Herford.

Am letzten Vorbereitungswochenende wird es dann zunächst international. Im Freitagsspiel treffen die Ice Dragons in heimischer Halle ab 20.30 Uhr auf die UNIS Flyers Heerenveen, die in der abgelaufenen Saison Platz 2 der BENE-League belegten. Den Abschluss der Testspielserie bildet am Sonntag, den 17. September ab 18.30 Uhr das Duell bei den Füchsen Duisburg.

Auf die ostwestfälischen Eishockeyfans wartet also ein abwechslungsreiches Vorbereitungsprogramm, dem in Kürze noch weitere Termine (u.a. Abschiedsspiel Nils Bohle) hinzugefügt werden, um sich auf die Saison 23/24 bestens einzustimmen.

Auch der in Kürze beginnende Dauerkartenverkauf hat in dieser Saison ein besonderes Bonbon parat, auf das sich die treuen Zuschauer der Ice Dragons freuen dürfen.

