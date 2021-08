Spiele der Lausitzer FÃ¼chse werden in dieser Saison wieder vor Zuschauern ausgetragen

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Das Wichtigste dieser Pressemitteilung vorab: Die Spiele der Lausitzer Füchse werden in dieser Saison wieder vor Zuschauern ausgetragen. Nach Absprache...

Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt und der Rechtsaufsicht des Landkreises Görlitz wurde das aktuelle Hygienekonzept der Lausitzer Füchse für die kommende Saison genehmigt. Dadurch ist es aktuell möglich, dass bis zu 2.000 Besucher pro Spiel live dabei sein können. Damit haben wir Liga weit mit 70 % eine der höchsten Auslastungszusage erreichen können. Selbstverständlich ist diese Genehmigung an die strikte Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsregeln gebunden.

Besonders wichtig und unumgänglich ist die Einhaltung der 3G-Regel. Danach dürfen Besucher mit einem gültigen Ticket die Eisarena nur dann betreten, wenn sie einen Nachweis über eine vollständige Covid 19 Impfung, die länger als 14 Tage alt ist oder einen Genesungsnachweis nicht älter als 6 Monate vorlegen.

Ebenso gilt als Nachweis die Vorlage von einem negativen Antigen-Schnelltest, der nicht älter ist als 24 Stunden oder von einem negativen PCR-Tests, der nicht älter ist als 48 Stunden. Zulässig sind hier die Nachweise aller gängigen Testverfahren, also auch die innerbetrieblichen Tests, zu denen den Beschäftigten für den beaufsichtigten Test eine Bestätigung durch den Arbeitgeber ausgehändigt wird oder die vorgenommenen Tests durch einen sogenannten Leistungserbringer (z.B. in Apotheken, Testzentren).

Ausdrücklich nicht ausreichend sind die privat vorgenommenen Selbsttests.

Ausgenommen sind generell Kinder bis zum 6. Lebensjahr und darüber hinaus Schüler, weil diese im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden. In Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner, dem DRK Weißwasser e.V., haben wir zusätzliche Zeiten für Testungen vereinbaren können. Die Testung erfolgt kostenfrei und ausnahmslos für Zuschauer, die ein gültiges Ticket für die jeweiligen Spiele vorlegen können, im Testzentrum des DRK Kreisverband Weißwasser e.V., 02943 Weißwasser, Berliner Straße 23 zu folgenden Zeiten: → vor den Heimspielen am 22.08.2021 und am 29.08.2021 jeweils von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr In jedem Fall ist jedoch eine vorherige Anmeldung unter Telefon 0176 / 12465153 erforderlich. Nur vorangemeldete Personen werden getestet. Alle, die diesen Service nutzen möchten, können sich auf der Homepage unter www.lausitzer-fuechse.de weeEisArena gilt zu den Spielen die Maskenpflicht. Nur am Platz ist das Abnehmen der Maske während des Spiels gestattet. Durch den Sicherheitsdienst und die eingesetzten Helfer der Lausitzer Füchse wird dies kontrolliert. Deshalb ist deren Anweisungen auch Folge zu leisten. Auch in dieser Saison wird die Eisarena wieder in Sektoren eingeteilt sein. Die Eingänge befinden sich, wie schon zu Beginn der letzten Saison, hinter den jeweiligen Blöcken. Dazu muss man nur der Beschriftung an den Eingängen folgen. Von allen Besuchern können die sanitären Einrichtungen auf Ebene 1 (Eingangsebene) in der Eisarena genutzt werden. Zusätzlich wird für den Sektor 1 der Sanitärbereich in Ebene 0 zur Verfügung stehen. Die Nutzung der Versorgungsstände ist ebenfalls in den zwei Sektoren separat möglich. Ein Übergang von Sektor 1 in Sektor 2 und umgekehrt ist in der Eisarena nicht möglich. Wir bitten um Verständnis für die Maßnahmen und um Beachtung und Folgeleistung der aktuellen Stadionordnung und Aushänge, die zum reibungslosen Ablauf während des Spielbetriebs beitragen sollen. Gleichwohl freuen wir uns, endlich wieder mit den Fans und vielen Zuschauern in der Halle, die Spiele unsere Füchse verfolgen zu können.