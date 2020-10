Spielbetrieb in der National League wird bis 2. November fortgesetzt – EHC Visp in QuarantÃ¤ne

Zürich. (PM Swiss Icehockey) Die National League hat entschieden, die Meisterschaft unabhängig von der kantonal bewilligten Anzahl Zuschauer vorderhand bis zum ordentlichen IIHF-Break am...

Zürich. (PM Swiss Icehockey) Die National League hat entschieden, die Meisterschaft unabhängig von der kantonal bewilligten Anzahl Zuschauer vorderhand bis zum ordentlichen IIHF-Break am 2. November fortzusetzen.

Die National League verfolgt die aktuelle Entwicklung aufmerksam und mit grosser Besorgnis. Sie wird insbesondere nach Vorliegen der Entscheidungen des Bundesrates anlässlich seiner Sitzung vom kommenden Mittwoch eine neue Lagebeurteilung vornehmen. Weitere Entscheidungen bezüglich weiterem Saisonverlauf erfolgen falls nötig frühestens während der Nationalmannschafts-Pause.

Regio League: Spielbetrieb geht weiter bis am 28. Oktober

Nach den verschärften Covid-19 Massnahmen des Kantons Wallis inklusive einem Verbot von Kontaktsportarten, hat die Covid-19 Task Force der Regio League gestern Abend getagt, um das weitere Vorgehen zu beschliessen.

Die Covid-19 Task Force der Regio League hat gestern Abend beschlossen, dass der Spielbetrieb in der Regio League vorerst bis am Mittwoch, 28. Oktober, weitergeht.

In allen Frauen-, Senioren-, und Nachwuchsligen sind bis jetzt nur wenige Infektions- und Quarantänefälle bekannt. Diese Ligen spielen so weit möglich normal weiter.

In allen Aktivligen (MSL bis 4. Liga) kann ebenfalls gespielt werden, aber nur, wenn beide Mannschaften einverstanden sind. Jedes Team kann unilateral beim Ligaleiter aus irgendwelchen Gründen eine Verschiebung beantragen. In den Aktivligen ist die Zahl an Infektionsfällen und Quarantänen relativ hoch. Zudem entsteht in gewissen Clubs immer mehr Druck der Arbeitgeber der Spieler. Mit diesem Entscheid soll hier allen Bedürfnissen und Herausforderungen gerecht werden können.

Wichtig: es gilt für alle Teams sich an lokale, kantonale und nationale Massnahmen zu halten. Diese sind diesem Beschluss jederzeit überzuordnen. Eine weiterhin strikte Befolgung der Schutzkonzepte und Hygiene-Massnahmen ist zudem unumgänglich.

Der Beschluss gilt bis und mit Mittwoch, 28. Oktober. Aus der Pressekonferenz von Bundesrat Alain Berset und Lukas Engelberger, Präsident der GDK, vom Donnerstag ging hervor, dass in den nächsten Tagen weitere Massnahmen, die auch den Sport betreffen, zu erwarten sind. Sei das in einzelnen Kantonen oder dann landesweit durch den BR verordnet. Aus diesem Grund wird die Task Force nach der Medienkonferenz des Bundesrates vom Mittwoch, 28.10., die Situation neu beurteilen und allfällige Entscheide treffen.

Zwei Spieler des EHC Visp positiv auf Covid-19 getestet, ganze Mannschaft in Quarantäne

Zwei Spieler des EHC Visp wurden positiv auf Covid-19 getestet. Die gesamte Mannschaft wurde unverzüglich in eine 10-tägige Quarantäne gestellt.

Sämtliche Mannschaftsmitglieder werden nun auf Covid-19 getestet. Aufgrund der Quarantäne des EHC Visp müssen die Meisterschaftsspiele in der Swiss League gegen den HC Ajoie (28. Oktober), die EVZ Academy (30. Oktober) und den HC Sierre (1. November) sowie die Partie des Swiss Ice Hockey Cup 1/8-Finals gegen Fribourg-Gottéron (Sonntag, 25. Oktober) verschoben werden. Bereits vorher verschoben war die ursprünglich für heute angesetzte Partie gegen die GCK Lions, da sich diese seit Anfang Woche ebenfalls in Quarantäne befinden.