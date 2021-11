Spielabsage ESC Kempten

Kempten. (PM ESC) Nun hat das Virus auch die Sharks erwischt. Auswärtsspiel am Sonntag in Peißenberg muss verlegt werden. Nachdem in den letzten Tagen...

Kempten. (PM ESC) Nun hat das Virus auch die Sharks erwischt. Auswärtsspiel am Sonntag in Peißenberg muss verlegt werden. Nachdem in den letzten Tagen einige Corona Verdachtsfälle sowie positive Tests in Reihen der Kemptener auftraten bleibt gar keine andere Wahl als das Spiel abzusagen. Da unter anderem auch noch Testergebnisse ausstehen ist die Verantwortung gegenüber Gegner, Zuschauern und Mitspielern viel zu groß und lässt keine andere Entscheidung zu. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht, sobald dieser feststeht wird er natürlich auch veröffentlicht.

Allen Betroffenen wünschen wir an dieser Stelle Gute Besserung und eine rasche Genesung.