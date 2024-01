Spielabbruch in Herford gegen Hannover Scorpions

Herford. (PM HEV) Die Begegnung der Oberliga Nord zwischen dem Herforder Eishockey Verein und den Hannover Scorpions musste nach dem zweiten Drittel beim Stand...

Herford. (PM HEV) Die Begegnung der Oberliga Nord zwischen dem Herforder Eishockey Verein und den Hannover Scorpions musste nach dem zweiten Drittel beim Stand von 5:2 für die Gäste abgebrochen werden.

Ein Loch, das sich in der Drittelpause auf dem Eis gebildet hatte, ließ eine Fortführung der Begegnung nicht mehr zu, ein Verletzungsrisiko wäre zu hoch gewesen. Rund 90 Minuten lang versuchten die Eismeister in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ die Eisfläche wiederherzustellen, doch alle Mühen waren am Ende vergebens.

Über 850 Zuschauer sahen zunächst ein starkes erstes Drittel der Ice Dragons, denen es gelang, das gefährliche Angriffsspiel des Tabellenführers aus Niedersachsen weitestgehend zu neutralisieren, womit es ohne Treffer erstmals in die Kabinen ging.

Torreich wurde es dann im Mittelabschnitt. Die Scorpions erhöhten deutlich den Druck und zogen zunächst auf 3:0 davon, bevor David Woltmann mit seinem ersten Oberligator sowie Lukas Krumpe mit seinem ersten Saisontreffer den HEV auf 2:3 heranbrachten. Hannover ließ sich jedoch nicht beeindrucken und stellte bis zum letzten Seitenwechsel den alten Abstand mit 5:2 wieder her.

Unmittelbar vor Beginn des Schlussdrittels bemerkten zunächst Spieler die Schwachstelle auf dem Eis, versuchten diese selbst zu beheben, holten jedoch dann die Schiedsrichter, später Offizielle und schließlich die Eismeister hinzu. Rund 90 Minuten lang wurde manuell, mit Eismaschine und dem Einsatz von Stickstoff versucht, die gebrochene Stelle zu reparieren, um so die Eisfläche wieder bespielbar zu machen. Doch trotz aller Mühen, sollte es nicht mehr zur Wiederaufnahme der Partie kommen.

So muss sich nun der DEB näher mit der Begegnung beschäftigen und es bleibt abzuwarten, inwieweit es zu einer Wiederaufnahme, Neuansetzung oder Wertung kommen wird. Aktuell ist das Spiel noch nicht in der Tabelle berücksichtigt.