Spiel zwischen Straubing und Iserlohn findet heute nicht statt!

Straubing. (PM Tigers / EM) Das für heute Abend um 20:30 Uhr angesetzte Spiel zwischen den Straubing Tigers und den Iserlohn Roosters muss erneut...

Straubing. (PM Tigers / EM) Das für heute Abend um 20:30 Uhr angesetzte Spiel zwischen den Straubing Tigers und den Iserlohn Roosters muss erneut verschoben werden und wird bis auf Weiteres nicht neu terminiert.

Da bis zum heutigen Morgen noch keine Entscheidung des zuständigen Gesundheitsamtes vorlag, ob die zuletzt angeordnete Teamquarantäne für Iserlohn aufgehoben werden kann und eine pünktliche Abreise der Roosters nicht mehr möglich ist, kann das Spiel heute nicht stattfinden.

Die Ligagesellschaft wird weiterhin in Absprache mit den Clubs nach einer Möglichkeit suchen, das Spiel nachzuholen.

Am Sonntag war die DEL vorschnell mit den angedachten Nachholterminen für die ausgefallenen Spieler der Roosters in Straubing und Ingolstadt an die Öffentlichkeit gegangen, ohne Vorliegen der Ergebnisse des Gesundheitsamtes.