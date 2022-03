Spiel zwischen Red Bull MÃ¼nchen und den EisbÃ¤ren Berlin fÃ¤llt aus – Steelers-Spiele neu terminiert

Neuss. (PM DEL) Aufgrund einer weiterhin behördlich angeordneten Quarantäne für die Mannschaft der Eisbären Berlin, findet die für Dienstag (08.03.22) angesetzte Partie in der...

Neuss. (PM DEL) Aufgrund einer weiterhin behördlich angeordneten Quarantäne für die Mannschaft der Eisbären Berlin, findet die für Dienstag (08.03.22) angesetzte Partie in der PENNY DEL bei Red Bull München nicht statt.

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Team-Quarantäne der Eisbären verlängert

Berlin. (PM Eisbären) Nach erneuten PCR-Tests wurden in den Reihen der Eisbären Berlin weitere Corona-Fälle festgestellt.

Aus diesem Grund hat das zuständige Gesundheitsamt die aktuell bestehende Team-Quarantäne der Berliner verlängert. Diese Verlängerung hat zur Folge, dass nun auch das anstehende Auswärtsspiel beim EHC Red Bull München am 8. März ausfällt.

Bereits Mitte vergangener Woche wurden zahlreiche Spieler sowie Trainer und Betreuer der Eisbären positiv auf das Coronavirus getestet, sodass die gesamte Berliner Mannschaft am Donnerstag, den 3. März in Quarantäne gesetzt wurde. Daher mussten die beiden Partien der Eisbären in Nürnberg (4. März) und Iserlohn (6. März) abgesagt werden.

Das Auswärtsspiel des Hauptstadtclubs bei den Nürnberg Ice Tigers wurde bereits neu terminiert. Beide Teams einigten sich in Abstimmung mit der PENNY DEL auf Freitag, 25. März 2022, um 19:30 Uhr als neuen Nachholtermin für die Partie des 51. Spieltags.

Eine Absage der DEL-Spiele der Eisbären Berlin in Mannheim (11. März) und Schwenningen (13. März) steht nach derzeitigem Stand nicht im Raum.

Spiele der Bietigheim Steelers neu terminiert

Die jüngst ausgefallenen Partien der Bietigheim Steelers wurden neu terminiert. Am 16. März spielt der Aufsteiger gegen die Grizzyls Wolfsburg, am 25. März gegen die Straubing Tigers und am 29. März auswärts beim ERC Ingolstadt. Alle drei Partien beginnen um 19.30 Uhr.