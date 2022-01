Spiel in Weiden abgesagt – SCR fÃ¤hrt stattdessen nach Passau

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Spielplan der Oberliga Süd sollte den SC Riessersee am Freitag eigentlich zum Tabellenführer nach Weiden führen. Positive Fälle im Team...

Positive Fälle im Team der EV Lindau Islanders verhindern dies jedoch. Das Team vom Bodensee war am Mittwoch zu Gast bei den Blue Devils Weiden. Aufgrund dessen werden die Oberpfälzer an diesem Wochenende vorsichtshalber, und nach Absprache mit allen beteiligten Vereinen sowie dem Deutschen Eishockey Bund, keine Spiele absolvieren – somit muss auch die Auswärtspartie der Weiß-Blauen am morgigen Freitag abgesagt werden.

Spielfrei sind die Mannen von Headcoach Pat Cortina morgen allerdings trotzdem nicht. Statt Weiden lautet das neue Ziel nun Passau. Das Team aus der Dreiflüssestadt hätte im Normalfall die Lindau Islanders empfangen – aufgrund deren positiver Fälle musste die Partie aber auch abgesagt werden. So wird das vom 41. Spieltag – 25.02.2022 – terminierte Auswärtsspiel bei den Passau Black Hawks, nach Absprache mit allen Verantwortlichen, auf den morgigen Freitag vorgezogen.

Sobald die ursprünglich geplante Auswärtspartie bei den Blue Devils Weiden neu terminiert wurde, wird dies entsprechend kommuniziert.

Spielbeginn für den SCR beim Tabellenvorletzten, den Passau Black Hawks, ist morgen Abend um 20:00 Uhr. Die Partie wird selbstverständlich auf SpradeTV übertragen.