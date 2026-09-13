Spiel in Bad Nauheim abgebrochen

Bad Nauheim. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat ihr letztes Testspiel vor dem Start der Saison 2026/27 nicht zu Ende spielen können.

Im Stadion des EC Bad Nauheim machte starker Nebel einen sicheren Ablauf der Begegnung unmöglich. Aus Sicherheitsgründen wurde das Spiel in der 29. Minute beim Stande von 0:0 abgebrochen. Die Teams einigten sich auf ein Penaltyschießen mit jeweils fünf Schützen, welches das Heimteam mit 2:1 gewann. Die wichtigsten Infos zum halben Spiel in Kürze:

Der Kader: Die DEG mit Jonas Langmann im Tor. Es fehlten Kristian Blumenschein in der Defensive sowie Shawn O’Donnell, Jason Bast und Yushiroh Hirano im Sturm.

Das (kurze) Spiel: Das erste Drittel verlief relativ unspektakulär. Die DEG mit mehr Scheibenkontrolle und einigen Abschlüssen. Ein erstes Ausrufezeichen setzte Tariq Hammond, der mit einem beherzten Schlagschuss nur das Gestänge des Nauheimer Tores traf. Wenig später war Leon Niederberger alleine durch, scheiterte aber an Keeper Jerry Kuhn. Danach die Rot-Gelben in Überzahl. Aber Bad Nauheim kämpferisch und mit vielen Befreiungen. Die DEG kam nicht in Formation und konnte ihre bislang gute Powerplaybilanz nicht ausbauen. Nach und nach gab es mehr Nickligkeiten auf beiden Seiten, der erste Treffer des Abends lies aber auf sich warten. Niederberger hielt zwei Mal den langen Schläger in Vorlagen von Kemp und Järveläinen, der Puck flog aber jeweils knapp über das Tor. Auf der Gegenseite musste Langmann einige Male das Können zeigen, da Nauheim den Druck gegen Drittelende erhöhte. Mit einem 0:0 ging es in die erste Pause.

Das zweite Drittel begann die DEG in Unterzahl, da Erik Bradford noch im ersten Drittel auf die Strafbank gewandert war. Doch der Neben wurde immer stärker, so dass die Schiedsrichter – in Absprache mit beiden Teams – das Spiel schließlich abbrachen. Eine vernünftige Entscheidung für die Gesundheit der Spieler.

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