Spiel gegen Kometa beim Stand von 2:0 aus SicherheitsgrÃ¼nden vorzeitig beendet

Wien. (PM Capitals) Aufgrund der vorherrschenden Hitze in der STEFFL Arena musste das Duell zwischen den spusu Vienna Capitals und dem HC Kometa Brno beim Stand von 2:0 für die Wiener nach zwei Dritteln aus Sicherheitsgründen vorzeitig beendet werden.

Die Capitals lieferten in den 40 gespielten Minuten eine starke Leistung ab. Dominic Hackl (3.) und Niki Hartl (26./SH) erzielten die Treffer. Torhüter Tyler Parks verhinderte mit etlichen Glanzparaden ein Gegentor. Das nächste Testspiel bestreiten die Capitals am 7. September bei Kooperationspartner EK Die Zeller Eisbären.

Caps-Head-Coach Gerry Fleming nahm im Vergleich zum Spiel am vergangenen Sonntag gegen die Grizzlys Wolfsburg nur einen Wechsel im Tor vor. Für Sebastian Wraneschitz rückte Tyler Parks zwischen die Pfosten. Dominique Heinrich, der heute gegen die Slowakei den einzigen Treffer der österreichischen Nationalmannschaft vorbereitete und der rekonvaleszente Willie Raskob fehlten. Den ersten guten Abschluss der Partie verzeichnete Seamus Donohue in der ersten Minute, der Puck ging aber links am Tor vorbei. In Minute zwei versuchte es Peter Krieger, doch der ehemalige Tschechien-Legionär setzte seinen Schuss zu hoch an. In der dritten Minute gingen die Wiener durch Dominic Hackl in Führung. Der Verteidiger versenkte den Rebound nach einem Donohue-Schuss. Die Gäste gingen im Anschluss ruppiger ans Werk. Ein Gerangel zwischen Patrick Antal und Nicolas Beaudin artete aber nicht weiter aus. Aus dem Rückraum versuchte es Hackl in der fünften Minute erneut, diesmal war Kometa-Goalie Michal Postava zur Stelle. Auch eine Minute später, beim Schuss von Armin Preiser. Parks musste in der sechsten Minute erstmals eingreifen, ein Rückhandschuss von Jakub Flek war aber leichte Beute. In der achten Minute versuchte Tomas Marcinko an Parks vorbeizukommen, scheiterte damit aber ebenfalls. Niki Hartls Schuss in der neunten Minute stellte Postava vor keine Probleme. Der Puck gelangte nach einem Fehlpass in den Slot, wo Zane Franklin einen One-Timer nahm, der das Tor aber verfehlte. In der 12. Minute parierte Parks einen One-Timer von Maros Jedlicka. Bernhard Posch unterband in der 13. Minute durch geschickten Einsatz seines Stocks einen gefährlichen Rush der Gäste. Jérémy Grégoire zog in der 14. Minute aus der Drehung ab, Postava parierte. Jason Willms zwang Goalie Postava eine Minute später zu einem schlechten Abspiel, der anschließende Schuss von Mario Fischer misslang allerdings. Mathias Böhm beförderte den Puck wenig später per Rückhand ins Außennetz. Grégoires Versuch eine Minute später ging knapp am Tor vorbei. 90 Sekunden vor Ende des ersten Drittels wurde Michal Gulasi wegen eines Vergehens gegen Christof Kromp für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt – erstes Powerplay für die Capitals. Die Capitals drängten noch im ersten Spielabschnitt auf den zweiten Treffer, die beste Chance hatte Donohue, dessen Schuss von Postava geblockt wurde. Aufgrund eines Scharmützels nach der Schlusssirene wurde Rhett Holland mit einer Zehn-Minuten-Strafe belegt.

Diese Disziplinarstrafe änderte nichts daran, dass die Capitals in den ersten 30 Sekunden des Mitteldrittels mit einem Mann mehr agieren durften. Im restlichen Powerplay bekamen die Wiener aber nicht viel zustande, viel mehr war Parks rettend zur Stelle. Im Anschluss nahmen die Gäste aus Tschechien das Heft des Handelns in die Hand. Die Capitals verteidigten aber konsequent und ließen keine gefährlichen Tormöglichkeiten zu. In der 26. Minute wurde die erste Strafe gegen die Capitals wegen zu vieler Spieler auf dem Eis ausgesprochen. Mathias Böhm musste diese absitzen. Flek hatte die erste Gelegenheit des Powerplays, Fischer blockte den Schuss erfolgreich. In Minute 27 setzten die Caps die Kometa-Hintermannschaft gehörig unter Druck. Donohue eroberte einen freien Puck und leistete eine mustergültige Vorlage auf Niki Hartl, der vor Postava nur mehr einschieben musste. Die restliche Zeit in Unterzahl überstanden die Wiener unbeschadet. In Minute 28 fuhren die Wiener einen schnellen Gegenzug, doch Evan Jasper konnte den Puck nach Krieger-Zuspiel nicht auf das Tor bringen. In der 32. Minute konnte Postava einen Schuss von Kromp nicht kontrollieren, die Scheibe lag im Torraum, konnte von den Gästen aber rechtzeitig geklärt werden. Parks war in der 33. Minute bei einem Schuss von Gulasi aufmerksam. Lukas Piff versuchte es kurz darauf von der linken Seite, Postava war aber auf seinem Posten. In Minute 35 verteilte Gulasi einen Check gegen Donohues Kopf. Der Kometa-Verteidiger wurde dafür für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt. Brett Kemp und Jack Dougherty gaben in Überzahl Schüsse auf das Tor von Postava ab, der Torhüter der Gäste blieb im unnachgiebigen Caps-Powerplay aber stets Sieger. Wenige Sekunden vor Ablauf der Strafe brachte Grégoire den Puck nach Vorlage von Jason Willms in den Torraum, doch Postava rettete in letzter Sekunde. Die Gäste waren kurz darauf vollzählig. Fischer fuhr in der 37. Minute einen harten Check gegen den unaufmerksamen Tomas Rachnuek, woraufhin eine Rangelei ausbrach. Jedlicka stürzte sich auf den Caps-Kapitän, Bernhard Posch und Flek bildeten mit ihrem Scharmützel einen Nebenschauplatz. Unterm Strich wurde Flek mit einer Fünf-Minuten-Strafe belegt, Jedlicka mit einer Zwei-Minuten-Strafe. Posch und Fischer hingegen bekamen Fünf-Minuten- und Spieldauer-Strafen aufgebrummt. Letztendlich wurde die Partie kurz mit je vier Spielern pro Team fortgesetzt. Nur 20 Sekunden später lieferten sich Grégoire und Jakub Kos einen Faustkampf. Der Caps-Angreifer wurde mit zwei Zwei-Minuten-Strafen für übertriebene Härte und einem Stockschlag belegt, Kos nur mit einer für übertriebene Härte. Daraus resultierte ein Vier-gegen-Drei-Powerplay für die Gäste. Dort entschärfte Parks einen harten Schuss aus dem Rückraum. Park blockte kurz darauf einen Schuss von Robert Ricka, im Zuge der Parade geriet das Tor aus der Verankerung. Die Gäste durften kurz vor Ende des Drittels vollzählig gegen drei Wiener agieren, in diesen 20 Sekunden gelang den Tschechen aber nur ein Schuss von Jan Scotka, den Parks sicherte. Das Mitteldrittel endete ohne Tor, kurz vor der Sirene rettete Parks gegen Adam Zboril.

Im Anschluss an die Eisreinigung wurde das Spiel aus Sicherheitsgründen vorzeitig beendet. Die hohen Temperaturen in der STEFFL Arena, die auf Eisniveau teilweise 26 Grad betrugen, machten eine Fortsetzung unmöglich. Das Caps-Team drehte eine Ehrenrunde, auf der es vom Publikum frenetisch gefeiert wurde.

spusu Vienna Capitals – HC Kometa Brno 2:0 (1:0, 1:0) – nach zwei Dritteln beendet

Tore CAPS: Dominic Hackl (3.), Niki Hartl (26./SH)

Statement Gerry Fleming, Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Das Spiel wurde im Sinne der Sicherheit der Spieler beendet. Niemand will, dass sich hier jemand verletzt. Es war in der Halle einfach zu heiß und die richtige Entscheidung. Wir haben heute richtig viel Gutes aufs Eis gebracht. Wir haben die Inhalte aus dem Training gut umgesetzt. Die Energie war sehr gut, auch das Spiel ohne Puck hat sehr gut funktioniert. Eishockey ist ein physischer Sport, wir wollen, dass unsere Jungs körperlich spielen, das haben sie heute getan. Tyler Parks war im Penaltykilling wichtig für uns. Er hat alles gehalten, was es zu halten gab. Vor allem gegen Ende des zweiten Drittels waren einige Glanzparaden dabei.“