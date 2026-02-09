Spiel gedreht: Auswärtssieg für den ECDC

Memmingen. (fl/mfr) Die Memminger Indians gewannen auch das zweite Spiel an diesem Wochenende.

In einem schweren Auswärtsspiel setzten sich die Maustädter, nach 1:3 Rückstand, mit 5:3 gegen die Erding Gladiators durch. Damit bleibt es im Kampf um die Hauptrunden-Meisterschaft weiterhin spannend. Am kommenden Wochenende heißen die Gegner Bayreuth und Garmisch.

Neben den Akteuren, die bereits am Freitag fehlten, war auch Nikita Krymskiy nicht im Aufgebot. Grund war die zweite Strafe der laufenden Spielzeit wegen „Fighting“ , die er im Spiel gegen Lindau kassierte, weshalb der Angreifer für die Begegnung gegen Erding gesperrt wurde. Der ECDC überstand zu Beginn des Spiels gleich eine doppelte Unterzahlsituation. Doch dann schlug Erding zu. Die Treffer von Marco Pfleger und Marc Schmidpeter brachten die Gladiators mit 2:0 in Führung. Die Indianer, defensiv sehr sorglos unterwegs, verkürzten durch Milan Pfalzer auf 1:2 und waren fortan etwas besser im Spiel. Doch erneut waren es die Hausherren, die kurz vor der Drittelpause trafen. Louis Trattner besorgte das 3:1 für die Oberbayern.

Die Indians drehten die Partie dann im Mitteldrittel und zeigten eine starke Reaktion. Zunächst vollendete Tobi Meier im Alleingang zum 2:3. Minuten später war es dann Markus Lillich, der ebenfalls im Alleingang zum 3:3 traf. Beide Male konnte der ECDC die Defensive der Gastgeber mit einem langen Pass aushebeln. Memmingen hatte nun mehr Kontrolle im Spiel und ging noch vor der letzten Pause des Abends in Führung. Tyler Spurgeon bediente Brett Ouderkirk im Slot, der die Scheibe zum 4:3 im Gehäuse der Gladiators unterbrachte.

Im letzten Drittel schafften es die Indians nicht, für eine Vorentscheidung zu sorgen, während die Erdinger es ebenfalls nicht schafften, den Ausgleich zu erzielen. Am Ende brachten die Memminger das Spiel über die Bühne, auch wenn es insgesamt eine schwere Auswärtspartie war. Milan Pfalzer sorgte mit seinem Empty Net Treffer für den 5:3 Endstand in der Weißbierstadt.

In der kommenden Woche treten die Maustädter zunächst auswärts an. Am Freitag geht es zu den onesto Tigers Bayreuth. Spielbeginn in Franken ist um 20:00 Uhr. Am Sonntag gibt es das nächste Heimspiel gegen den SC Riessersee am Hühnerberg. Puck Drop in der ALPHA COOLING-Arena ist um 18:00 Uhr. Tickets sind bereits erhältlich, aufgrund der Schulferien ist die Nachfrage nach Sitzplätzen bereits groß.

Erding Gladiators vs ECDC Memmingen 3:5 (3:1/0:3/0:1)

Tore: 1:0 (7.) Pfleger (Modlymayr, Forster), 2:0 (10.) Schmidpeter (Michl, Pfenninger), 2:1 (12.) Pfalzer (Handschuh), 3:1 (20.) Trattner (Ostwald, Matheson), 3:2 (21.) Meier (Blake), 3:3 (26.) Lillich (Gams, Blake), 3:4 (39.) Ouderkirk (Spurgeon, Svedlund), 3:5 (60.) Pfalzer (Ouderkirk, Svedlund)

Strafminuten: Erding 4-Memmingen 8