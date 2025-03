Spiel eins hat nach Ã¼ber 82 Minuten ein bitteres Ende fÃ¼r Ritten

Klobenstein. (PM Buam) Das erste Halbfinalspiel gegen HDD SIJ Acroni Jesenice ist extrem bitter zu Ende gegangen.

Obwohl die Rittner Buam SkyAlps am Dienstag in der Ritten Arena über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft waren, mussten sie sich in der zweiten Overtime mit 1:2 geschlagen geben und haben damit den Heimvorteil verloren.

In neun Jahren Alps Hockey League war diese Halbfinalserie die vierte, in der es die Rittner Buam SkyAlps mit HDD SIJ Acroni Jesenice zu tun hatten. Die haben für den Halbfinaleinzug nur fünf Spiele gegen SG Cortina Hafro benötigt und waren mit vier kompletten und auch fast gleichwertigen Linien angereist. Das zeigte sich auch im ersten Drittel, in dem die Slowenen ordentlich Dampf machten, die Rittner Abwehr immer wieder zu Fehlern zwangen und so auch gute Chancen bekamen. Die größte war jene von Lesnicar, der den Puck in der 15. Minute an den Pfosten beförderte. Aber auch die Rittner Buam meldeten sich das ein oder andere Mal im Angriff zu Wort, wie etwa in der 13. Minute, als Larsens Schuss von Cuglietta abgefälscht wurde, Jesenice-Goalie Us reagierte aber rechtzeitig und hielt die Scheibe fest. In einem Rittner Powerplay fiel ebenfalls kein Treffer, sodass der erste Spielabschnitt torlos zu Ende ging.

Das zweite Drittel war dann über den Großteil der 20 Minuten fest in Rittner Hand. Die Buam erspielten sich auch reihenweise Hochkaräter. Zuerst vergab Szypula im Slot nach starker Vorlage von Cuglietta (26.). Mit der ersten guten Chance seit Wiederbeginn ging dann aber Jesenice in Führung, und das nach einem ärgerlichen Fehler in der Defensive, denn Soracreppa verlor den Puck an Valtola, der allein auf Furlong zulief und sich auch nicht zwei Mal bitten ließ (28.28). Die Buam machten aber munter weiter und drückten auf den Ausgleich, der dann auch fiel. Manuel Öhler, der eben noch an einer Glanztat von Us gescheitert war, zog ab und Kostner fälschte die Scheibe unhaltbar für den bis dahin stark parierenden slowenischen Goalie ab (33.23). Dann bediente Szypula Cuglietta im Slot, der den Puck aber an die Gesichtsmaske von Us knallte (35.). In den Schlussminuten hatte dann Jesenice eine Druckphase, die Ritten aber mit vereinten Kräften abwehren konnte, sodass es beim 1:1 zum zweiten Mal in die Kabinen ging.

Diesen Offensivdruck nahmen die Rittner Buam SkyAlps auch in das dritte Drittel mit, an der Chancenauswertung haperte es aber. Sie hatten einige Male aber auch Pech, wie etwa in der 45. Minute, als Larsens Distanzschuss abgefälscht wurde und an den Pfosten knallte. Danach war immer wieder Us im Weg, gegen Insam (52.), Szypula (53.) und auch Manuel Öhler (55.) konnte er parieren. Auf der Gegenseite hatte Brus in der 54. Minute freie Schussbahn, Furlong bekam aber den Schoner dazwischen. Ein weiterer Treffer wollte somit keiner Mannschaft gelingen, sodass es in die Overtime ging.

In den ersten 20 Minuten wurde nach wie vor Fünf-gegen-fünf gespielt und die Rittner Buam SkyAlps waren weiter am Drücker, belohnten sich aber nicht mit dem Siegtreffer. Eine Schlüsselszene passierte dann knapp acht Sekunden vor Ablauf der ersten Overtime, als Szypula Vaoltola mit dem Schläger im Gesicht erwischte und vier Strafminuten aufgebrummt bekam. Die musste Ritten in der zweiten Overtime bewältigen, in der es im Vier-gegen-drei weiterging. Diese Strafe killten die Buam lange, bis sie mit Pech das 1:2 kassierten, der Schuss von Slivnik prallte von der Parade von Furlong auf Jenko und dann ins Tor (82.19).

Die Rittner Buam SkyAlps haben den Heimvorteil damit verloren, die Serie übersiedelt nun nach Jesenice, wo am Donnerstag um 19 Uhr das zweite Spiel auf dem Programm steht.

Alps Hockey League, Playoff-Halbfinale – Spiel 1

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Tore: 0:1 Valtola (28.28), 1:1 Kostner (33.23), 1:2 Slivnik (82.19)

Stand in der Halbfinalserie: 0:1 (1:2 OT)

