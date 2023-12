Spiel der Herzen: Indians empfangen den TabellenfÃ¼hrer

Artikel anhören Memmingen. (mfr) Zwei Tage vor Weihnachten kommt es am Hühnerberg zum Kracher gegen den Spitzenreiter. Die Indians tragen die Oberliga-Partie als „Spiel...

Memmingen. (mfr) Zwei Tage vor Weihnachten kommt es am Hühnerberg zum Kracher gegen den Spitzenreiter.

Die Indians tragen die Oberliga-Partie als „Spiel der Herzen“ aus und wollen neben Punkten auch fleißig Spenden sammeln. Diese kommen in diesem Jahr der Memminger Kinderklinik zugute. Karten für die Partie gegen die Blue Devils Weiden am Freitag (20 Uhr) sind bereits im VVK erhältlich.

Die Indians sind wieder zurück in der Erfolgsspur: Nach dem 6:3 Erfolg gegen den Tabellenzweiten aus Deggendorf am Sonntag, legten die Rot-Weißen auch zwei Tage später in Höchstadt nach und sicherten sich den zweiten Sieg innerhalb kurzer Zeit. Das neu gewonnene Selbstbewusstsein wollen sie nun auch in die letzte Partie vor Weihnachten mitnehmen. Am Freitagabend um 20 Uhr sind die Blue Devils aus Weiden zu Gast in der Maustadt. Gegen das Überteam der Liga sind die Memminger krasse Außenseiter, auch wenn sie bereits zwei ordentliche Partien gegen die Oberpfälzer abgeliefert haben.

In den Tagen rund um die Feiertage stehen den Rot-Weißen einige richtungsweisende Partien ins Haus, beginnend mit dem Spiel gegen Weiden am Freitag. Die Memminger können wohl, bis auf Lubor Pokovic, auf den selben Kader wie zuletzt zurückgreifen. Der Verteidiger verletzte sich, kurz nach seinem Comeback, erneut und fällt vorerst aus. Hingegen kommt eine Rückkehr von Jaro Hafenrichter immer näher. Der Stürmer, der seit der Vorbereitung ausgefallen ist, befindet sich aktuell wieder im Training, wartet aber weiter auf die Freigabe der medizinischen Abteilung.

Die Blue Devils aus Weiden werden definitiv mit voller Kapelle nach Memmingen reisen. Der Tabellenführer verfügt über vier bärenstarke und ausgeglichene Reihen. Kein Wunder also, dass die Oberpfälzer in der ganzen Saison das Eis erst einmal als Verlierer verlassen mussten. Der Vorjahresfinalist holte sich mit Tyler Ward im Sommer noch den Spieler des Jahres der Oberliga ins Team, diverse Zweitliga-Akteure folgten ihm. Am Mittwoch wurde auch noch die Neuverpflichtung des DEL-erfahrenen James Bettauer publik, welcher aber erst ab Januar für den EVW auflaufen wird. Doch auch so verfügt die Mannschaft von Trainer Buchwieser über das beste Spielermaterial, was die Süd-Liga zu bieten hat. Das Ziel in Weiden ist klar der Aufstieg, daran lassen die Auftritte in dieser Saison auch keine Zweifel. Die beiden bisherigen Duelle gingen jeweils an die Blau-Weißen, auch wenn der ECDC die Partien lange offenhalten konnte.

Blinke-Herzen sollen Hühnerberg erleuchten

Ein besonderes Highlight kurz vor Weihnachten wird rund um die Partie stattfinden. Die Indians tragen die Begegnung wieder als „Spiel der Herzen“ aus. Der Erlös aus dem Verkauf der blinkenden Herzen, welche den Hühnerberg zum Leuchten bringen sollen, werden der Memminger Kinderklinik zu Gute kommen – und hier einem speziellen Beatmungsgerät für Früh- und Neugeborene.

„Wir freuen uns sehr über diese tolle, sportliche Unterstützung“, betont der Chefarzt der Memminger Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Prof. Dr. David Frommhold. „Von dem neuen Beatmungsgerät sollen vor allem kranke Neugeborene und sehr früh geborene Kinder profitieren, die bei ihrer Geburt zum Teil unter einem Kilogramm wiegen. Denn ihre Lunge ist sehr empfindlich.“

Das Klinikum Memmingen und der ECDC Memmingen hoffen, den Fans am am Freitag nicht nur ein sportliches Highlight zu Weihnachten bieten zu können, sondern auch gleichzeitig viele Spenden zu generieren. Alle Infos zur Aktion sowie Karten für die Partie gibt es unter www.memmingen-indians.de