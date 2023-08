Spican und Zwicker weiter im ERC-Trikot

Artikel anhören Sonthofen. (PM ERC) Der Kader der Schwarz-Gelben nimmt weiter Konturen an: Kristof Spican und Roman Zwicker werden auch in der kommenden Spielzeit...

Sonthofen. (PM ERC) Der Kader der Schwarz-Gelben nimmt weiter Konturen an: Kristof Spican und Roman Zwicker werden auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des ERC tragen.

Der 27-jährige gebürtige Tscheche Spican bleibt dem ERC erhalten und geht damit in seine dritte Spielzeit. In der vergangenen Saison war er mit elf Punkten in 13 Spielen sechstbester Scorer im Team der Sonthofer. Eine ordentliche Statistik, bedenkt man, dass der Stürmer sich Ende Januar in der Auswärtspartie beim SC Reichersbeuern eine schwere Knieverletzung zuzog und der Mannschaft im Saisonendspurt mehrere Wochen fehlte. Erst im alles entscheidenden Aufeinandertreffen im Playoff-Halbfinale gegen die Dingolfing Isar Rats kehrte Spican zurück in den Kader. Der 100 Kilogramm schwere und 1,92 Meter große Stürmer wird in der am 20. Oktober beginnenden Landesliga-Spielzeit weiter mit der #53 auflaufen und mit seiner stattlichen Statur für gehörig Wirbel in den gegnerischen Defensiven sorgen.

Seine zweite ERC-Saison bestreitet Roman Zwicker: Der Verteidiger mit der #11 absolvierte in der abgelaufenen Landesliga-Runde zehn Meisterschaftsspiele für die Schwarz-Gelben und konnte in einigen Matches seinen guten Handgelenkschuss unter Beweis stellen. Der 20-Jährige wechselte 2022 aus dem Nachwuchs des EV Füssen nach Sonthofen. Seine Grundausbildung durchlief der gelernte Stürmer beim ECDC Memmingen.

