Spican und Stransky weiterhin in Sonthofen

Sonthofen. (PM ERC) Mit Kristof Spican und Matyas Stransky bleiben dem ERC Sonthofen zwei starke Offensivkräfte erhalten.

Kristof Spican hatte sich bereits zu Beginn seines Engagements in Sonthofen für mindestens drei Jahre dem ERC verschrieben. Die Nummer 53 der Schwarz-Gelben kam in der vergangenen Saison in 17 Spielen auf sagenhafte 51 Punkte. Seine Verletzung aus dem ersten Halbfinalspiel gegen Mittenwald hat der 26-Jährige folgenlos überstanden, sodass er mit vollem Elan in die neue Saison starten wird. Auch der junge Matyas Stransky bleibt ein weiteres Jahr im Oberallgäu. Mit seinen erst neunzehn Jahren setzte er im Aufstiegsjahr mit 19 Punkten in 14 Partien ein erstes Ausrufezeichen.

Statistisch noch erfolgreicher war der sympathische Tscheche für die ERC U20. Dort konnte er in 11 Spielen ganze 34 Punkten zum Gruppensieg beisteuern.