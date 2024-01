â€žSpezltagâ€œ zum Heimspiel und kleinen Derby gegen den EV FÃ¼ssen

Lindau. (EVL) „Schmankerl“ für den „Spezl“: Mit einem Leckerbissen warten die EV Lindau Islanders zum kleinen Derby am Dienstag (30. Januar / 19:30 Uhr)...

Lindau. (EVL) „Schmankerl“ für den „Spezl“: Mit einem Leckerbissen warten die EV Lindau Islanders zum kleinen Derby am Dienstag (30. Januar / 19:30 Uhr) gegen dem EV Füssen auf.

Alle Dauerkartenbesitzer können zu diesem Spiel einen Freund oder eine Freundin – auf gut bayerisch einen „Spezl“ – kostenlos mit ins Eisstadion bringen. Damit wollen die Islanders die treuesten Fans und Unterstützer belohnen.

Am Freitag in Tölz gab es zwar einen kleinen Rückschlag, aber das wirft die EV Lindau Islanders sicher nicht aus der Bahn, denn schon am Dienstag im Heimspiel gegen den EV Füssen haben sie die Chance, es direkt wieder besser zu machen. Nach einem spielfreien Sonntag geht es nämlich am Dienstag heiß her in der BPM-Arena.

Zum kleinen Derby und direkten Showdown um die Pre-Playoff-Plätze gegen den EV Füssen, laden die EV Lindau Islanders zum „Spezltag“ in die BPM-Arena ein. Hier wollen die EV Lindau Islanders die treuesten Fans und Unterstützer belohnen. Alle Dauerkartenbesitzer können zu diesem Spiel einen Freund oder eine Freundin mitbringen (1 Person pro Drauerkarte), also sozusagen einen „Spezl“. Mit dieser Aktion wollen die Islanders bei den teils langjährigen Dauerkartenbesitzern einfach „Danke“ sagen, da es genau diejenigen sind, welche mit dem Verein durch dick und dünn gehen und jede Woche hinter dem Team stehen. Die Dauerkartenbesitzer gehen an diesem Dienstagabend bitte mit ihrer Begleitung direkt zum Stadioneingang und zeigen dort die Karte vor. Im Anschluss wird somit beiden Personen der Eintritt gewährt wird.

Die bisherigen Spiele in der Hauptrunde gegen den EV Füssen, waren stets großartige Eishockeykämpfe, geprägt von harten Checks und auch der einen oder anderen Auseinandersetzung. Am dramatischten war der Auswärtssieg der Islanders am 26. Dezember, als man ein verrücktes Spiel gut 30 Sekunden vor dem Ende mit 4:3 für sich entscheiden konnte. Nicht weniger als das, erwartet die Zuschauer am Dienstagabend beim Heimspiel der Islanders. Nach wie vor geht es für die Lindauer um jeden einzelnen Punkt und die bestmögliche Ausgangslage für die Pre-Playoffs. Da möchte man die Ostallgäuer auch dementsprechend hinter sich halten und den Vorsprung auf die Nicht-Playoff-Plätze vergrößern. Zudem besteht durch die Nichtteilnahme der Bayreuth Tigers, bei optimalem Verlauf, sogar noch die Chance auf den letzten direkten Playoff-Platz. Diese Chance möchten die Inselstädter so lange wie möglich wahren, aber dafür braucht es gegen den direkten Konkurrenten aus Füssen sicherlich einen Sieg. Und dass weis man im Lager der Islanders, wird sicherlich kein Spaziergang.

Gerade auch deshalb sollen die Lindauer Dauerkarteninhaber ihre „Spetzl“ zahlreich mit ins Stadion bringen, um es dem EVF mit einer lautstarken Kulisse so schwer wie nur möglich zu machen und dass Lindauer Team entsprechend zu pushen.