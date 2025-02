â€žSpezltagâ€œ zum Heimspiel am Dienstag gegen den EV FÃ¼ssen

Lindau. (EVL) „Schmankerl“ für den „Spezl“: Mit einem Leckerbissen warten die EV Lindau Islanders zum Bodensee-Allgäu-Duell am Dienstag (04. Februar / 19:30 Uhr) gegen den EV Füssen auf.

Alle Dauerkartenbesitzer können zu diesem Spiel einen Freund oder eine Freundin – auf gut bayerisch einen „Spezl“ – kostenlos mit ins Eisstadion bringen. Damit wollen die Islanders die treuesten Fans und Unterstützer belohnen. Das Spiel gibt es wie gewohnt auch Live über SpradeTV (www.sprade.tv) zu sehen.

Die EV Lindau Islanders sind vor dem Duell mit den Ostallgäuern gut drauf. In Garmisch gab es gegen den SC Riessersee am vergangenen Dienstag einen 5:1 Sieg, den die Lindauer am vergangenen Freitag zu Hause in der BPM-Arena dann noch vergoldeten, als man das Topteam der Bietigheim Steelers in einem starken Heimspiel mit 5:3 schlagen konnte. Am Sonntag beim direkten Duell in Höchstadt folgte dann noch ein 5:4-Sieg nach Penaltyschießen, was den Islanders aus den letzten drei Spielen acht von neun möglichen Punkten bescherte.

Am Dienstag zum Duell mit dem Rivalen aus dem Ostallgäu laden die EV Lindau Islanders zum „Spezltag“ in die BPM-Arena ein. Hier wollen die EV Lindau Islanders die treuesten Fans und Unterstützer belohnen. Alle Dauerkartenbesitzer können zu diesem Spiel einen Freund oder eine Freundin mitbringen (1 Person pro Dauerkarte), also sozusagen einen „Spezl“. Mit dieser Aktion wollen die Islanders bei den teils langjährigen Dauerkartenbesitzern einfach „Danke“ sagen, da es genau diejenigen sind, welche mit dem Verein durch dick und dünn gehen und jede Woche hinter dem Team stehen. Die Dauerkartenbesitzer gehen an diesem Dienstagabend bitte mit ihrer Begleitung direkt zum Stadioneingang und zeigen dort die Dauerkarte vor. Im Anschluss wird somit beiden Personen der Eintritt gewährt. Bei den Dauerkarten für die Sitzplatztribüne direkt unten am Eis, bekommen die „Spezl“, wie alle anderen auch, nur einen kostenlosen Zutritt als Stehplatz.

Die bisherigen drei Spiele in der Hauptrunde gegen den EV Füssen waren stets heiße Eishockeykämpfe, geprägt von harten Checks und auch der einen oder anderen Auseinandersetzung. Ein genau solches Spiel werden die Zuschauer aller Voraussicht auch diesmal wieder in der BPM-Arena zu sehen bekommen. Nach wie vor geht es für die Lindauer um jeden einzelnen Punkt und die bestmögliche Ausgangslage für die Pre-Playoffs. Vielleicht ist ja noch der sechste Platz und die damit verbundene direkte Playoff-Teilnahme möglich. Aber da müsste schon alles optimal laufen. Die Chance, den Anschluss an Platz sechs zu wahren, möchten die Inselstädter nämlich so lange wie möglich offenhalten. Als Voraussetzung dafür benötigen die Islanders einen Sieg gegen den Rivalen aus Füssen. Außerdem möchte man die Ostallgäuer zudem auch auf Distanz halten und den Vorsprung vergrößern. Und dass weis man im Lager der Islanders, wird sicherlich kein Spaziergang.

Aber mit der Einstellung, dem Willen und der Leidenschaft aus den vergangenen Partien, wird das Team von Headcoach Michael Baindl das Spiel entsprechend konzentriert und voll fokussiert angehen. Gerade auch deshalb sollen die Lindauer Dauerkarteninhaber ihre „Spezl“ zahlreich mit in die BPM-Arena bringen, um es dem EVF mit einer lautstarken Kulisse so schwer wie nur möglich zu machen und dass Lindauer Team entsprechend zu pushen.

