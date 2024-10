Sperren und Geldstrafe nach dem achten Spieltag – Disziplinarausschuss zieht Mathew Bodie nach Spuckattacke fÃ¼r acht Spiele aus dem Verkehr

Neuss. (PM DEL) Drei Spieler wurden vom DEL Disziplinarausschuss nach dem achten Spieltag mit Strafen belegt. Der Spieler Mathew Bodie vom ERC Ingolstadt wurde...

Neuss. (PM DEL) Drei Spieler wurden vom DEL Disziplinarausschuss nach dem achten Spieltag mit Strafen belegt.

Der Spieler Mathew Bodie vom ERC Ingolstadt wurde im Spiel zwischen Ingolstadt und den Grizzlys Wolfsburg am 11.10.2024 in der 19. Spielminute gemäß DEL-Regel 75 wegen Unsportlichen Verhaltens mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Bodie spuckte seinen Gegenspieler nach einem Faustkampf an. Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 75 in Verbindung mit Regel 23.8 (III) vorliegt.

Die Disziplinarordnung der Deutschen Eishockey Liga sieht im Falle eines Verstoßes gegen Regel 23.8 (III) ein Strafmaß zwischen acht und 32 Spielen Sperre vor. Der Disziplinarausschuss hält eine Sperre von acht (8) Spielen nebst Geldstrafe für angemessen.

Zwei Spiele Sperre für Ingolstadts Riley Sheen

Die Ligagesellschaft hat gegen den Spieler Riley Sheen von dem ERC Ingolstadt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sheen führte am 11.10.2024 im Spiel zwischen Ingolstadt und den Grizzlys Wolfsburg in der 33. Spielminute in einem Spielunterbruch einen Stockstich gegen einen Gegenspieler aus.

Der Disziplinarausschuss hält eine Sperre von zwei (2) Spielen nebst Geldstrafe für angemessen.

Faktoren

– Die Aktion von Riley Sheen fand nach Spielunterbuch statt

– Der Gegenspieler befand sich in einer schutzlosen Position

– Riley Sheen nahm eine schwere Verletzung des Gegenspielers in Kauf

– Die Aktion von Riley Sheen wurde als Tätlichkeit und ohne anderen Zweck ausgeführt

Geldstrafe für Straubings Goalie Zane McIntyre

Die Ligagesellschaft hat gegen den Spieler Zane McIntyre von den Straubing Tigers ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. McIntyre führte am 11.10.2024 im Spiel zwischen Straubing und Adler Mannheim in der 40. Spielminute einen Schlag mit der Stockhand in Richtung des Kopf- und Nackenbereiches eines Gegenspielers aus.

Der Disziplinarausschuss hält eine Geldstrafe für angemessen.