Sperre und Geldstrafe nach Spieltag 29 – Zwei Spiele Sperre fÃ¼r Mannheims Luke Esposito

Neuss. (DEL) Der Spieler Luke Esposito von Adler Mannheim wurde im Anschluss an das Spiel zwischen Mannheim und den Pinguins Bremerhaven am 22.12.2024 gemäß DEL-Regel 46 (Fighting) und 59 (Crosscheck) jeweils mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt.

Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass Verstöße gegen die DEL-Regeln 46 sowie 59 vorliegen.

Der Disziplinarausschuss hält eine Sperre von zwei (2) Spielen nebst Geldstrafe für angemessen.

Faktoren

DEL Regel 59

– Der Spieler Luke Esposito crosscheckt seinen Gegner mehrmals gegen den Kopf- und Nackenbereich

– Der Gegenspieler befand sich am Boden liegend und in der Aufstehbewegung befindend in einer schutzlosen Position

– Der Spieler Luke Esposito nahm eine Verletzung des Gegners durch seine Aktion rücksichtslos in Kauf

– Die Aktion fand Abseits des Spiels statt

DEL Regel 46

– Der Spieler Luke Esposito wirft seine Handschuhe zu Boden um einen Faustkampf zu initiieren

– Die Aktion fand nach Spielende statt

Geldstrafe für Bremerhavens Christian Wejse

Der Spieler Christian Wejse von den Pinguins Bremerhaven wurde im Anschluss an das Spiel zwischen Adler Mannheim und Bremerhaven am 22.12.2024 gemäß DEL-Regel 46 (Fighting) mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 46 vorliegt.

Der Disziplinarausschuss hält eine Geldstrafe für angemessen.

