Spencer Berry ist der erste Neuzugang bei den Falken

Heilbronn. (PM Falken) Mit Spencer Berry begrüßen die Heilbronner Falken den ersten Neuzugang für den Kader der neuen Saison.

Der Defensivspieler wechselt von den Hammer Eisbären aus der Oberliga Nord gen Süden und erhält das Trikot mit der Nummer 7.

Der im kanadischen White Rock geborene Linksschütze, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft inne hat, begann seine Juniorenlaufbahn in seinem Heimatland. Für den mittlerweile 26-jährigen folgten fünf Spielzeiten für das College-Team des Rochester Institute of Technology in der hoch angesehenen Collegemeisterschaft der NCAA.

Den Sprung von Übersee nach Europa wagte der 1,85m große und ca. 82kg schwere Verteidiger im Jahr 2023, als er in der DEL2 für die Steelers aus Bietigheim auflief und in 57 Partien elf Scorerpunkte sammelte. Zuletzt stand Berry für die Hammer Eisbären auf dem Eis, lieferte 14 Vorlagen in 43 Hauptrundenspielen und hatte teamintern den besten Plus/Minus-Wert (+13) vorzuweisen.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Spencer ist ein guter Skater und läuferisch starker Verteidiger, den sicherlich jeder Oberliga-Verein gerne in seinen Reihen haben würde. Er spielt klug, aber auch hart und gewinnt seine Zweikämpfe um den Puck in den Ecken und vor dem Tor. Dadurch macht er es dem Gegner schwer Tore zu erzielen.“

Spencer Berry: „Ich freue mich riesig, dass ich in diesem Jahr zu den Heilbronner Falken stoße und sowohl auf als auch neben dem Eis meinen Beitrag für den Club zu leisten. Nach allem, was ich gehört habe, hat die Organisation eine tolle Kultur und eine leidenschaftliche Fangemeinde. Ich freue mich darauf, ein Teil davon zu sein und dabei zu helfen, Heilbronn in dieser Saison zum Erfolg zu führen.“

Heilbronner Falken Kader 2025/2026 | Stand: 04. Juni 2025

Headcoach: Niko Eronen

Torhüter: 31 Patrick Berger

Verteidiger: 7 Spencer Berry, 24 Corey Mapes, 28 Lars Schiller, 84 Malte Krenzlin

Stürmer: 13 Gunars Skvorcovs, 14 Niklas Jentsch, 17 Robin Just, 21 Sebastian Hon, 22 Thore Weyrauch, 37 Frédérik Cabana, 57 Luis Ludin

