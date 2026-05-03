Spektakulärer Neuzugang für den ERSC Amberg

Amberg. (PM ERSC) Mit Jakub Bitomsky bekommen die Wild Lions einen erfolgreichen Stürmer und Torjäger.

Das ist ein Transfer der für Aufmerksamkeit sorgt: Der Eishockey-Bayernligist ERSC Amberg meldet die Verpflichtung von Jakub Bitomsky. Der in Opava/Tschechien geborene, 1,86 Meter große Stürmer und Linksschütze hat sich einen Namen als erfolgreicher Scorer gemacht und wird in der kommenden Saison für die Wild Lions auf Torejagd gehen. Da er einen deutschen Pass besitzt, nimmt er keine Kontingentstelle ein.

Bei dem Wechsel haben sicherlich auch die Kontakte von Christian Zessack eine Rolle gespielt: „Ich kenne Jakub aus Passau her persönlich. Mit seiner Qualität ist er für unsere Liga ein sehr guter Spieler und torgefährlicher Stürmer, der uns sicherlich helfen wird“, so der Lions-Coach.

Weiden, Passau, Herne, Königsbrunn, Kempten, Miesbach und zuletzt Essen – Jakub Bitomsky ist mit seinen erst 26 Jahren schon ganz schön herumgekommen in Oberliga und Bayernliga und hat auf seinen Stationen stets positive Eindrücke und Statistiken hinterlassen. Zu anfangs in der Oberliga absolvierte er 98 Partien und erzielte 35 Scorerpunkte. Später dann in der Bayernliga waren es in 96 Partien schon 142 Scorerpunkte und stets kassierte er nur wenige Strafzeiten. Zuletzt gelangen ihm in der Regionalliga West – vergleichbar mit der Bayernliga – für die Eagles Essen gleich 63 Punkte in nur 30 Spielen.

Optimistisch zeigt sich deshalb auch Chris Spanger: „Jakub kennt die Bayernliga bestens und kann mit seiner Offensivstärke enorm wichtig für uns werden“, so der Sportliche Leiter. Bitomsky begründet seinen Wechsel zu den Wild Lions so: „Ich habe mich für Amberg entschieden, weil meine Familie und ich gerne wieder nach Bayern zurückkehren wollten und dieser Club machte für mich den meisten Sinn. Der offene und faire Umgang des Managements war von Anfang an der Schlüssel für mein Interesse nach Amberg zu wechseln. Ich kenne den Trainer von früher sehr gut, was ebenfalls eine Rolle für mich spielte. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und glaube, dass wir zusammen erfolgreich sein können“, so der sympathische Neuzugang. Bitomsky wird das Trikot mit der Rückennummer 88 erhalten.