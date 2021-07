SpektakulÃ¤re Neuverpflichtung: Piranhas holen Ex-DEL-TorjÃ¤ger nach Rostock

Rostock. (PM Piranhas) Mit einem echten Hochkaräter besetzen die Rostock Piranhas ihre zweite Kontingentstelle: Der ehemalige DEL-Topstürmer Jack Combs wechselt an die Ostseeküste und...

Rostock. (PM Piranhas) Mit einem echten Hochkaräter besetzen die Rostock Piranhas ihre zweite Kontingentstelle: Der ehemalige DEL-Topstürmer Jack Combs wechselt an die Ostseeküste und erhält beim Rostocker EC einen Vertrag bis 2022.

Der 33jährige US-Amerikaner kommt mit reichlich Erfahrung aus 220 ECHL-Spielen und 278 Punkten (132 Tore/ 146 Assists) sowie 165 AHL-Spielen in die Hansestadt. Seine erste Deutschland-Stadion war 2016, als er beim DEL-Club in Bremerhaven anheuerte und dort mit 27 Treffern die meisten Tore in der Hauptrunde erzielte. Danach zog es den Torjäger zu den Iserlohn Roosters, wo er mit 34 Punkten erfolgreich war. Zuletzt stand Combs beim rumänischen Meister SC Csíkszereda unter Vertrag, wo er zum Stürmer des Jahres des gesamten Liga gekürt wurde.

REC-Präsident Tobias Mundt ist voller Vorfreude: „Jack Combs hat genau die Qualitäten, die wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Er ist ein Vollblut-Torjäger, aber auch ein echter Teamplayer und wird unsere Mannschaft verbessern. Herzlich willkommen in Rostock, Jack!“

Der Start der Hauptrunde in der Oberliga Nord ist für den 24. September angesetzt, zuvor kommt es Ende August zu attraktiven Begegnungen im Nord-Ost-Pokal, bei dem die PIRANHAS auf die Eispiraten Crimmitschau und die Ice Fighters Leipzig treffen.